Nell’ambito dello scavo per i lavori del parcheggio ex Enel in via Roma, si è anche provveduto, in collaborazione con Ireti, a sostituire i tubi vetusti dell’acquedotto di Recco. Mercoledì 4 febbraio è prevista una prima interruzione programmata dell’erogazione idrica, che interesserà anche le frazioni collinari. L’intervento è necessario per completare il passaggio dalla rete idrica vecchia a quella nuova, realizzata durante gli scavi. È questa la prima delle tre sospensioni programmate (le altre due sono previste martedì 10 e giovedì 12, in altre zone cittadine), necessarie per completare gli allacciamenti.

Per limitare i disagi, saranno a disposizione due autobotti in piazza Nicoloso e al Belvedere di Megli. Attivo anche il C.O.C., in caso di emergenze o per ottenere informazioni utili, raggiungibile il 4 febbraio ai numeri 0185 7291283 e 339 2931264.

Le vie interessate dall’interruzione idrica del 4 febbraio

Il servizio idrico sarà interrotto dalle ore 8 alle 18 alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Liceto

• Salita Colle degli Ulivi civ. 89, 91, 93

• Via N. S. del Fulmine e limitrofe

• Via Cotulo tratto sottostante il serbatoio di Cotulo

• Salita Priaro

• Via Treganega alta

• Via Milite Ignoto a monte dell’incrocio con la Scalinata Santa

• Via dell’Alloro fino al civ. 29 A

• Via Salvo D’Acquisto e limitrofe

• Salita Vanasco

• Salita Santa Spina

• Via Privata Marinin

• Via Cornice Golfo Paradiso e limitrofe

• Via del Castello dal civ. 22 al 32

• Via Polanesi e limitrofe

• Via Casaccia

• Salita della Giudea e limitrofe

• Salita Torre Saracena

• Via Ageno bassa fino al civ. 17

• Salita Costalunga

• Via Privata Aranci

• Via Don Polleri e limitrofe

• Salita del Nespolo

• Via Ansaldo e limitrofe

• Via Monte Fiorito e limitrofe

• Scalinata Terrazze

• Via Privata Gaggianego

• Scalinata Macaggi

Nello stesso giorno, indicativamente tra le ore 13 e le ore 22 potrà, inoltre, interrompersi il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Località Sodea

• Località Carbonara

• Salita Bastia dal civ. 3 a salire

• Località Madonna del Fulmine

• Via N.S. del Fulmine a monte del serbatoio di Cotulo

• Via Cotulo dal civ. 1 al civ. 17

• Via Pastene

• Frazione Faveto

• Frazione Ageno

Alla ripresa dell’erogazione si potranno verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.