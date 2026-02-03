Nell’ambito dello scavo per i lavori del parcheggio ex Enel in via Roma, si è anche provveduto, in collaborazione con Ireti, a sostituire i tubi vetusti dell’acquedotto di Recco. Mercoledì 4 febbraio è prevista una prima interruzione programmata dell’erogazione idrica, che interesserà anche le frazioni collinari. L’intervento è necessario per completare il passaggio dalla rete idrica vecchia a quella nuova, realizzata durante gli scavi. È questa la prima delle tre sospensioni programmate (le altre due sono previste martedì 10 e giovedì 12, in altre zone cittadine), necessarie per completare gli allacciamenti.
Per limitare i disagi, saranno a disposizione due autobotti in piazza Nicoloso e al Belvedere di Megli. Attivo anche il C.O.C., in caso di emergenze o per ottenere informazioni utili, raggiungibile il 4 febbraio ai numeri 0185 7291283 e 339 2931264.
Le vie interessate dall’interruzione idrica del 4 febbraio
Il servizio idrico sarà interrotto dalle ore 8 alle 18 alle utenze allacciate nelle seguenti vie:
• Via Liceto
• Salita Colle degli Ulivi civ. 89, 91, 93
• Via N. S. del Fulmine e limitrofe
• Via Cotulo tratto sottostante il serbatoio di Cotulo
• Salita Priaro
• Via Treganega alta
• Via Milite Ignoto a monte dell’incrocio con la Scalinata Santa
• Via dell’Alloro fino al civ. 29 A
• Via Salvo D’Acquisto e limitrofe
• Salita Vanasco
• Salita Santa Spina
• Via Privata Marinin
• Via Cornice Golfo Paradiso e limitrofe
• Via del Castello dal civ. 22 al 32
• Via Polanesi e limitrofe
• Via Casaccia
• Salita della Giudea e limitrofe
• Salita Torre Saracena
• Via Ageno bassa fino al civ. 17
• Salita Costalunga
• Via Privata Aranci
• Via Don Polleri e limitrofe
• Salita del Nespolo
• Via Ansaldo e limitrofe
• Via Monte Fiorito e limitrofe
• Scalinata Terrazze
• Via Privata Gaggianego
• Scalinata Macaggi
Nello stesso giorno, indicativamente tra le ore 13 e le ore 22 potrà, inoltre, interrompersi il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie:
• Località Sodea
• Località Carbonara
• Salita Bastia dal civ. 3 a salire
• Località Madonna del Fulmine
• Via N.S. del Fulmine a monte del serbatoio di Cotulo
• Via Cotulo dal civ. 1 al civ. 17
• Via Pastene
• Frazione Faveto
• Frazione Ageno
Alla ripresa dell’erogazione si potranno verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.