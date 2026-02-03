A partire dal 1° marzo 2026 le richieste di nulla osta all’assunzione e autorizzazione al computo ex L. 68/99 dovranno essere inviate unicamente tramite l’utilizzo dell’apposito sportello online di Regione Liguria.

I datori di lavoro pubblici e privati che intendono assumere lavoratori con disabilità o appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L 68/99 iscritti al collocamento mirato, devono richiedere preventivamente all’ufficio per il collocamento mirato competente per territorio il “nulla osta all’assunzione”.

A partire da marzo i datori di lavoro e i consulenti del lavoro che operano in nome e per conto delle aziende dovranno inviare le proprie richieste di nulla osta L 68/99 unicamente tramite l’apposito sportello online di Regione Liguria e sempre tramite lo stesso sportello verrà rilasciato il nulla osta L.68/99.

A partire dal 1° marzo 2026, data l’obbligatorietà di utilizzare strumenti digitali di accesso alla compilazione delle istanze prevista ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, non saranno accettate richieste pervenute con modalità differenti.

Per la compilazione delle istanze sarà possibile accedere alle pagine indicate a questo link tramite l’accesso Spid, Cie e Cns.