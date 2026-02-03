Nei giorni scorsi Rina ha rilasciato ad Ansaldo Nucleare la certificazione ISO 19443:2018, lo standard dedicato ai sistemi di gestione della qualità nella filiera nucleare. La norma si sta imponendo come riferimento internazionale, in particolare in Europa, per la definizione di requisiti e processi che garantiscano affidabilità, sicurezza e coerenza nelle attività del settore.

Nel percorso di valutazione, Rina ha esaminato i principali processi aziendali di Ansaldo Nucleare: commerciale, ingegneria, supply chain, qualità e project management. La certificazione ha attestato l’efficacia del modello operativo dell’azienda e il pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, che Rina continuerà a monitorare negli anni a venire.

Per Ansaldo Nucleare l’ottenimento della certificazione da parte di un ente accreditato rappresenta un riconoscimento della solidità del proprio sistema di gestione di qualità e sicurezza e uno strumento di ulteriore attrattività verso clienti e partner.

«Con questo risultato Ansaldo Nucleare e Rina consolidano ulteriormente la loro collaborazione e rafforzano la competitività della filiera nucleare italiana, mettendo a disposizione del mercato un modello certificativo allineato agli standard internazionali e capace di sostenere l’evoluzione di un comparto in forte crescita», commenta Daniela Gentile, amministratrice delegata di Ansaldo Nucleare.

«La certificazione ISO 19443 rappresenta oggi un passaggio strategico per le aziende della filiera nucleare che mirano a competere sui mercati internazionali. Il percorso di valutazione condotto da Rina ha attestato non solo la piena conformità ai requisiti della norma implementati da Ansaldo Nucleare ma anche l’elevato livello di maturità e solidità del modello organizzativo dell’azienda. Un risultato che valorizza l’impegno e le competenze di Ansaldo Nucleare, tra le prime realtà ad aver conseguito questa certificazione con Rina», ha aggiunto Paolo Moretti, amministratore delegato di Rina Services.