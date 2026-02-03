Chiusura debole per le Borse europee, frenate dal cattivo andamento dei titoli tech a Wall Street dove il Nasdaq soffre i conti deludenti di PayPal: in controdenza Milano (+0,90), Euro Stoxx 50 segna-0,2%, Madrid segna +0,02%, Francoforte -0,07%, Parigi -0,02%, Londra -0,26%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/BundAttuale59 punti (variazione-7,80%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni +2,89%).

Piazza Affari

A Milano in testa al Ftse Mib si colloca Diasorin (+4,12%), seguita da Campari (+3,27%), Tenaris (+2,70%), A2A (+2,53%). Determinanti per l’indice complessivo sono state le perfomance dei finanziari,soprattutto Intesa Sanpaolo (+1,56%), Generali (+1,63%) e UniCredit (+2,16%). In coda Nexi (-4,91%) penalizzato da PayPal, seguito da Amplifon (-2,79%), St (-2,61%) e Bruno Cucinelli (-2,42%) in una giornata sfavorevole al lusso (Moncler -1,39%).

Energia

Sale il prezzo del petrolio, Brent a 66,8 dollari al barile (+0,8%) e Wti a 62,7 dollari (+0,9%), mentre il gas Ttf ad Amsterdam scende a 32,8 euro al megawattora (-3,2%).

Valute

Forte aumento dell’oro spot a 4.970 dollari (+6,7%), Bitcoin in calo a 76.700 dollari (-1,5%). euro/dollaro a 1,1815 (da 1,179 in chiusura ieri), euro/yen a 183,9 (da 183,3) e dollaro/yen a 155,6 (da 155,5).