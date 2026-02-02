Il presidente di Confindustria La Spezia Alessandro Laghezza, accompagnato dal direttore generale Paolo Faconti, ha fatto visita al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine su invito del presidente Lorenzo Forcieri, che li ha accolti insieme al personale. «Ringrazio il presidente Laghezza e il direttore generale Faconti – commenta il presidente Forcieri – per aver accolto l’invito a visitare la sede del Dltm. Questo incontro è stato l’occasione di illustrare i risultati raggiunti in questi anni, i progetti in corso e le iniziative future del Distretto. Abbiamo, con l’occasione, ribadito la volontà di continuare il positivo rapporto con Confindustria La Spezia nell’interesse del sistema industriale ligure».

«Il rapporto di collaborazione che Confindustria La Spezia mantiene con il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine rappresenta un elemento importante per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo – dichiara Laghezza – Ringrazio il presidente Forcieri per questo interessante incontro che ci ha dato l’opportunità di un concreto confronto. Attraverso la collaborazione intendiamo creare e consolidare sinergie, capaci di offrire alle imprese strumenti, competenze e occasioni utili a sostenerne i percorsi di crescita, innovazione e posizionamento sui mercati».