Tonitto 1939 presenta il suo primo spot realizzato interamente con l’Ai. Un progetto che unisce innovazione tecnologica e visione creativa, portando al centro del racconto Il sorbetto, protagonista della narrazione e simbolo del concept “happiness makers”.

Ideato e sviluppato da dupe, rewriting reality, lo spot si costruisce come un racconto evocativo e simbolico e sarà diffuso sui canali social e digital della storica azienda ligure – Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e sito web – con una distribuzione inizialmente organica, per poi avere una possibile copertura media a partire dall’estate.

Il film racconta la storia di un orso bianco che attraversa un paesaggio artico innevato e si avvicina a una casa isolata. L’animale viene attirato da un sorbetto Tonitto ai frutti di bosco lasciato su un tavolo nel giardino. La padrona di casa, sorpresa dalla presenza dell’orso, recupera inizialmente il sorbetto, poi, in un momento di complicità surreale, glielo offre per farglielo assaggiare.

«Abbiamo scelto di sperimentare l’intelligenza artificiale come strumento creativo perché offre nuove opportunità per esplorare linguaggi narrativi e visivi innovativi – afferma Alberto Piscioneri, General Manager di Tonitto 1939 -. Questo spot rappresenta per noi un approccio alternativo al racconto del brand, capace di coniugare sperimentazione tecnologica ed emozione. L’elemento centrale rimane il prodotto: l’unica componente reale dello spot è infatti il sorbetto Tonitto, mentre tutto il contesto narrativo è frutto dell’immaginazione. In questo senso, l’intelligenza artificiale non sostituisce la realtà del prodotto, ma ne amplifica il valore attraverso un racconto che difficilmente sarebbe stato realizzabile con strumenti tradizionali. Un progetto in cui, per una volta, la fantasia supera la realtà, ad eccezione del sorbetto Tonitto».

«L’Ai ci ha permesso di espandere i confini del set, costruendo un mondo simbolico dove ogni dettaglio risponde a una visione creativa precisa e non ai vincoli produttivi – dice Jacopo Tartarone di dupe -. Non è solo tecnologia: è la possibilità di rendere l’immaginazione visivamente illimitata”.

È possibile vedere lo spot sul canale Youtube di Tonitto 1939 a questo link.