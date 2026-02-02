La società Spezia & Carrara Cruise Terminal, concessionaria del servizio di interesse generale di accoglienza turistica dei crocieristi, promuove un bando di concorso rivolto alle classi degli Istituti Scolastici Superiori della Provincia della Spezia e della Lunigiana, per stimolare negli studenti una riflessione progettuale sulle potenzialità turistiche del proprio territorio.
Il tema dell’iniziativa è la valorizzazione del territorio, con un focus specifico sulla possibilità di promuoverlo anche nei periodi invernali, contribuendo così allo sviluppo di un’offerta turistica maggiormente destagionalizzata.
Le classi partecipanti saranno chiamate a elaborare un progetto di itinerario turistico pensato per una giornata invernale della durata complessiva di 8 ore, rivolto ai crocieristi (ipotizzando un gruppo di 30 persone).
Il progetto dovrà prevedere: un’organizzazione puntuale e dettagliata della giornata, con una chiara scansione oraria delle attività; l’ipotesi dei principali spostamenti, a piedi e/o tramite mezzi di trasporto; la valorizzazione del sistema museale e del patrimonio culturale; l’inserimento di una tappa culinaria per il pranzo, finalizzata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali; l’eventuale inserimento di esperienze particolari e/o immersive, al fine di arricchire l’esperienza complessiva del visitatore; una riflessione sul contributo dell’itinerario alla promozione del territorio anche in periodo invernale.
Per favorire una corretta programmazione delle attività scolastiche, il bando prevede che:
1 – la richiesta di partecipazione al bando, tramite iscrizione al progetto da parte delle classi interessate, dovrà essere effettuata entro il 27 febbraio 2026;
2 – gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 31 maggio 2026.
Una commissione di valutazione selezionerà le due migliori classi vincitrici, alle quali saranno assegnati due premi del valore di 1.000 euro ciascuno. Sarà facoltà delle classi vincitrici decidere come investire il premio assegnato, ad esempio a titolo di contributo per la gita scolastica, per la realizzazione di laboratori didattici, per la partecipazione a corsi di lingua o per l’acquisto di materiale didattico.
Le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e le modalità di invio degli elaborati saranno dettagliate in un apposito regolamento, inviato a seguito della ricezione della candidatura.
Info sul sito di Spezia & Carrara Cruise Terminal a questo link.