Il Comune di Sarzana ha approvato i contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione e le linee guida del bando affitti che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

La giunta Ponzanelli, anche in considerazione del numero di beneficiari dei bandi precedenti, ha deciso di implementare le risorse assegnate dalla Regione Liguria pari a 26.125,44 euro stanziando ulteriori 25 mila euro sul bilancio comunale.

Complessivamente, quindi, sarà di 51.125.44 euro la disponibilità finanziaria che andrà a coprire le richieste per il contributo affitti che verranno inoltrate dai cittadini.

Tra i requisiti previsti nel bando si richiede che a inoltrare domanda siano i conduttori di alloggi in locazione titolari di contratto di locazione a uso abitativo prima casa in possesso di una certificazione Isee non superiore a 16.700 euro e di un canone annuo non superiore a 7.800 euro.

Nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato sul sito dell’ente e all’albo pretorio; successivamente i cittadini potranno inoltrare domanda al Comune di Sarzana per la redazione della graduatoria.