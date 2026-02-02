La Progetto Santa Margherita srl, soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Santa Margherita Ligure, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un operaio qualificato per servizi tecnico-manutentivi. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 20/02/2026 alle ore 12.

Le principali attività richieste, elencate sinteticamente e in modo non esaustivo, sono:

• Interventi specializzati comportanti eventualmente anche gravosità o disagio, in relazione alle

proprie competenze tecniche;

• Ripristino e messa in sicurezza di marciapiedi, cordoli, gradini danneggiati;

• Ripristino di pavimentazioni in pietra o asfalto;

• Consolidamento di muretti e manufatti minori;

• Manutenzione di arredo urbano;

• Gestione dell’emergenza post-evento (piogge, frane minori, detriti su sede stradale).

• Pulizia e sistemazione di canalette e griglie di raccolta acque bianche

• Piccole riparazioni edili;

• Assistenza tecnico-logistica in occasione di eventi/manifestazioni di varia natura promossi dal Comune;

• Conoscenza di base dei cantieri mobili;

• Svolgimento attività di carattere tecnico manutentivo o tecnico operativo sulla base di direttive e documenti di massima;

• Buone conoscenze specialistiche ed un discreto grado di esperienza diretta nelle attività, lavorazioni di tipo operativo, con responsabilità di risultati rispetto al compito affidato.

• Mantenimento relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti;

relazioni esterne e con l’utenza di tipo indiretto e formale;

• Cura dell’ordinaria manutenzione e l’efficienza funzionale delle macchine e delle attrezzature in dotazione al personale operaio, compresi i dispositivi di protezione individuale, segnalando agli uffici competenti le necessità di manutenzione e/o nuove forniture;

• Conduzione automezzi per il trasporto di persone e materiali.

I turni di lavoro saranno articolati in via generale su sei giorni settimanali, con possibilità di orario serale e notturno in particolare durante la stagione estiva.

Oltre ai requisiti generali, per partecipare alla procedura di reclutamento è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado e comprovata esperienza diretta in mansioni di tipo operativo di almeno 6 mesi in qualità di operaio nel settore edile.

Il testo completo dell’avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili a questo link