L’amministrazione comunale di Rapallo comunica che, a partire dalla mattinata di domani, martedì 3 febbraio, prenderanno il via i lavori di scarifica e riasfaltatura completa di corso Italia. L’intervento, subordinato alle condizioni meteo favorevoli, mira a ripristinare il decoro e la sicurezza di una delle arterie principali della città.

L’operazione non riguarderà solo il manto superficiale: il Comune ha già provveduto a coinvolgere formalmente le società Iren Acque Potabili, Italgas e le imprese che gestiscono la fibra. Le aziende sono state chiamate a intervenire per le verifiche e i ripristini di competenza, a seguito dei danneggiamenti rilevati sul manto stradale causati dalla presenza dei sottoservizi.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la viabilità sarà organizzata con un senso unico alternato regolato da movieri sul posto.

Il flusso sarà garantito prioritariamente nella direzione che va da piazza Cavour verso piazza Molfino. All’altezza di piazza Molfino, il traffico veicolare ordinario verrà deviato su via Lamarmora tramite l’apposita segnaletica e l’ausilio di transenne. I movieri garantiranno comunque il passaggio lungo corso Italia per gli autobus e per eventuali altri mezzi pesanti che non hanno la possibilità di transitare attraverso via Lamarmora.

«Proseguiamo con determinazione nel piano di riqualificazione urbana per rendere le nostre strade più sicure e decorose – afferma il sindaco, Elisabetta Ricci – Corso Italia è uno snodo vitale per Rapallo e questo intervento non era più rimandabile. Abbiamo chiesto la massima collaborazione anche ai gestori dei sottoservizi affinché i ripristini siano definitivi e a regola d’arte, minimizzando il rischio di futuri cedimenti. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza per gli eventuali disagi, certi che il risultato finale restituirà una viabilità migliore per tutti».

“L’avvio del cantiere in Corso Italia – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio – rappresenta un tassello importante nelle manutenzioni programmate per questo inizio d’anno. Abbiamo studiato un piano viabilistico che permetta alla ditta di lavorare in sicurezza e rapidità, cercando di non bloccare il flusso dei mezzi pubblici e di soccorso. Il coordinamento con Iren, Italgas e le aziende della fibra è fondamentale: non ci limiteremo a una semplice asfaltatura, ma pretenderemo che i sottoservizi siano adeguatamente sistemati per garantire la durata dell’opera nel tempo.”