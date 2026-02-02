Da oggi, 2 febbraio, a Savona è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con Tpl Linea che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. Telepass semplifica la mobilità urbana, offrendo un’esperienza di parcheggio più smart e senza pensieri.

Scaricando l’app Telepass, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: basta impostarla nell’apposito campo dell’app e verificarla prima di iniziare la sosta per non incorrere in sanzioni.

L’app avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe, fermo restando che la durata massima consentita rimane di 2 ore. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è verificata dagli ausiliari del traffico tramite il controllo della targa.

Sempre grazie all’app, gli utenti possono scaricare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste, oltre a scoprire l’intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il telepedaggio.

«Con l’avvio del servizio Strisce blu a Savona, diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana – ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass -. Grazie alla proficua collaborazione con Tpl Linea questa si aggiunge alle oltre 350 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile».

Il direttore generale di Tpl Linea Giampaolo Rossi ha commentato: «La collaborazione con Telepass rappresenta un passo ulteriore e significativo nel percorso di innovazione e miglioramento continuo dei nostri servizi. Questa partnership ci consente di ampliare e rendere più flessibile l’offerta di soluzioni di pagamento, rispondendo in modo sempre più puntuale alle esigenze di mobilità e semplicità d’uso dei nostri clienti. Utilizzando l’app Telepass parcheggiare nelle strisce blu diventa pertanto ancora più rapido e intuitivo».