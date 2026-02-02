Il Comune della Spezia annuncia il primo appuntamento dell’Osservatorio Transfrontaliero, un’iniziativa che mette la tecnologia eticamente al servizio del capitale umano: il prossimo 4 febbraio 2026, dalle 9:30 alle 11:30, si terrà online il focus intitolato “L’Onda blu: come l’Intelligenza Artificiale supporta l’occupazione e le competenze transfrontaliere”.

L’incontro, coordinato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e da Alfa Liguria (soggetto in convenzione con il Comune della Spezia), sarà tenuto in doppia lingua ed esplorerà come gli algoritmi dell’IA possano migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro, personalizzare la formazione e incentivare un’occupazione di qualità nella Blue Economy. Durante il focus verranno presentati, inoltre, degli esempi significativi di interventi o progetti innovativi che si possano configurare potenzialmente come modelli replicabili. Attraverso un ciclo di cinque incontri tematici, si approfondiranno le principali sfide e opportunità che stanno ridefinendo l’economia del mare.

“L’innovazione tecnologica, se guidata da una visione etica e inclusiva – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – può diventare uno strumento importante per lo sviluppo dei territori L’economia del mare rappresenta una vocazione storica e strategica per la nostra città e con questo ciclo di incontri tematici vogliamo mettere l’intelligenza artificiale al servizio del rafforzamento delle competenze professionali, creando nuove opportunità occupazionali e di sviluppo.”

Di seguito le date dei successivi incontri:

• 5 marzo 2026 – Ecosostenibilità e green skills nelle professioni del mare

• 17 marzo 2026 – Pari opportunità, inclusione e gender equality

• 31 marzo 2026 – Crisi, transizioni e riconversioni professionali

• 9 aprile 2026 – Economia sociale e fasce svantaggiate nel mercato del lavoro

Tutti gli incontri previsti si inseriscono nel progetto Be-Stream Power (Blue Economy – Servizi per l’impiego Transfrontalieri in Rete per l’Economia del Mare), finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 alla Provincia di Livorno, e gestito da Provincia di Livorno Sviluppo srl. Il progetto mira a rafforzare i servizi per l’impiego nell’area transfrontaliera, evolvendo gli strumenti già nati con il precedente progetto Interreg Marittimo 2014-2020 Med New Job.

L’Osservatorio Transfrontaliero è coordinato dalla Regione Toscana e rappresenta uno spazio di dialogo permanente tra Italia e Francia. Il Comune della Spezia è partner di progetto attivo, portando l’esperienza della propria Rete per il Lavoro all’interno di un partenariato che vede la Provincia di Livorno come Capofila e la partecipazione di Regione Toscana, Navigo, Dltm, Aspal Sardegna, France Travail Paca e la Camera di Commercio della Corsica.

L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati al tema del focus. La partecipazione è gratuita previa iscrizione a questo link