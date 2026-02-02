Luca Del Guasta è stato confermato presidente di Fimaa Confcommercio Genova, la federazione che rappresenta i mediatori immobiliari, merceologici e creditizi. La riconferma è arrivata all’unanimità nei giorni scorsi, al termine dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

«La riconferma è uno stimolo a rafforzare il lavoro avviato – sottolinea Del Guasta -. Le priorità del prossimo mandato sono chiare: tutela della professione, contrasto all’abusivismo e formazione continua degli operatori. In un mercato che cambia rapidamente, qualità e competenza restano il principale fattore di credibilità per i mediatori e una garanzia per i cittadini».

«Il settore immobiliare sta attraversando una fase di trasformazione che richiede professionalità sempre più elevate – osserva Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. In questo contesto Fimaa svolge un ruolo centrale nel presidiare il rispetto delle regole, nel tutelare gli operatori corretti e nel rappresentare un interlocutore affidabile per le istituzioni. La forza della rappresentanza di categoria è un elemento decisivo per garantire trasparenza al mercato».

L’assemblea, svoltasi nella sede di Confcommercio Genova, era chiamata al rinnovo degli organismi dirigenti per il nuovo mandato: accanto al presidente, il Consiglio direttivo è composto da Viviana Bardella, Paolo Tani e Roberto Sampietro (vicepresidenti), Luca Pelloni, Alfredo Ramò, Dionisio Persano e Raffaella Ferrari.

Nel corso dei lavori è stato inoltre rivolto un ringraziamento a Maurizio Calvi, storico vicepresidente, che ha scelto di non ricandidarsi favorendo il ricambio generazionale.