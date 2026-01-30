Ireti comunica che, per consentire le attività di riparazione di una condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile del ponente genovese, si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di martedì 3 febbraio 2026 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 che interesserà le utenze del Comune di Genova ubicate nelle seguenti zone:
• Borzoli
• Fegino
• parte alta di Sestri Ponente
• vie limitrofe alle località sopra indicate.
A causa della complessità dell’intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche nelle zone limitrofe ai quartieri sopracitati.
Si raccomanda pertanto, ai fini di preservare la risorsa idrica, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l’acqua solo per motivi di prima necessità per l’intera giornata di martedì 03 febbraio.
In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario.
Sarà prevista l’attivazione del servizio sostitutivo con 3 autobotti in stazionamento presso:
• campo sportivo di Borzoli
• piazza Vittorio Consigliere
• via Sant’Alberto nei pressi del cimitero.