Nella giornata di ieri si è svolta l’audizione presso Regione Liguria Commissioni Consiliari III e IV in relazione alle prospettive future e a un’eventuale partecipazione di Regione Liguria all’assetto societario dell’Aeroporto, alla presenza delle segreterie territoriali e regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti Uil.

Le organizzazioni sindacali esprimono “rammarico e preoccupazione per l’esito dell’incontro, nel corso del quale non è stato possibile sviluppare un confronto sostanziale sulle questioni strategiche che riguardano il presente e il futuro dello scalo genovese”.

“A circa sei mesi dalla precedente audizione sul medesimo tema – scrivono – si registra l’assenza di avanzamenti concreti rispetto alle criticità allora evidenziate. Rispetto a quell’occasione, inoltre, è mancato persino quel minimo di contraddittorio che aveva almeno consentito un parziale scambio di valutazioni. In particolare, si è rilevata l’assenza di prese di posizione chiare e di indirizzi politici definiti rispetto ai nodi fondamentali più volte posti dalle rappresentanze dei lavoratori, tra cui: prospettive industriali dell’aeroporto, garanzie occupazionali, qualità e stabilità del lavoro, ruolo dell’infrastruttura nello sviluppo del sistema dei trasporti ligure”.

Le organizzazioni chiedono di attivare con urgenza un tavolo di confronto strutturato e che le istituzioni assumano un ruolo attivo e responsabile “fornendo indirizzi seri e promuovendo un percorso di confronto reale, strutturato e continuativo con le parti sociali a partire dalla definizione delle coperture finanziarie necessarie a portare avanti l’operazione di ingresso della Regione Liguria nella società Aeroporto di Genova come più volte dichiarato dal presidente”.