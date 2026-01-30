Il presidente del coordinamento provinciale di Genova di Fratelli d’Italia, Fabrizio Brignole, si è dimesso dall’incarico. Lo comunica lo stesso Brignole attraverso una nota in cui spiega le motivazioni alla base della decisione.

“Ho stamane rassegnato con una lettera indirizzata a Giorgia Meloni le mie dimissioni da presidente

Provinciale Genova – Provincia Fratelli d’Italia – esordisce Brignole -. È la naturale presa d’atto di una divergenza insanabile con i vertici liguri del Partito“.

“Lascio il Coordinamento cresciuto e strutturato rispetto alla mia elezione due anni orsono. Tuttavia, l’atteggiamento di mancato rispetto delle regole e costante scavalcamento degli organi statutari

locali del Partito impedisce una serena prosecuzione delle tante iniziative in cantiere“.

Brignole rimarca che “le dinamiche sono le medesime già denunciate dai Coordinatori di Genova città e Savona all’atto delle loro dimissioni, avvenute mesi fa nella apparente muta acquiescenza dei vertici romani del Partito. Il nostro territorio ed i suoi abitanti meritano di più, ho pertanto ritenuto opportuno assumere questa decisione”.