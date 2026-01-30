Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha mandato ai commissari straordinari di Ilva in As e di Acciaierie d’Italia in As per dar corso alla negoziazione per la cessione del complesso siderurgico a Flacks Group (fondo di investimento privato di Michael Flacks con sede principale a Miami), avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 47 della Legge 428/1990 in merito alle consultazioni sindacali.

Lo annuncia il ministero in una nota.

Flacks Group chiede la presenza dello Stato con una quota del 30% o del 40%, che il fondo si impegna a rilevare in futuro pagando tra 500 milioni e 1 miliardo di euro.

Inoltre si affaccia l’ipotesi di affiancare allo Stato un player industriale, secondo alcune voci Danieli, Acciaierie venete, Pittini, Metinveste Marcegaglia sabbero i possibili partner.