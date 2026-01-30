In vista della nuova apertura di un supermercato di 1.500 metri quadrati a Genova, nell’area della Foce, Coop Liguria è alla ricerca di una cinquantina di persone da inserire nel proprio organico.
Le risorse non saranno necessariamente destinate al nuovo punto vendita, ma serviranno a sostituire il personale più esperto che la Cooperativa assegnerà al nuovo supermercato. La ricerca è aperta per tutti i punti vendita dell’area di Genova per i ruoli di addetti alle vendite, cassieri o banconisti.
Il titolo di studio richiesto è la scuola dell’obbligo.
L’esperienza pregressa in ruoli analoghi o l’aver svolto formazione specifica saranno particolarmente apprezzati.
Coop Liguria valuta continuativamente anche candidature per ruoli specialistici o manageriali, per i quali sono richiesti il diploma o la laurea.
Le candidature possono essere inoltrate caricando direttamente il proprio curriculum nella sezione “lavora con noi” del sito www.liguria.coop.it oppure via mail all’indirizzo lavoraincoop@liguria.coop.it