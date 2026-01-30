«I numeri oggi usciranno. Sono proprio curiosa di vedere le facce di alcuni che hanno sostenuto che i problemi non esistevano e vorrei sentire la loro opinione sui numeri che usciranno». La sindaca di Genova Silvia Salis, a margine dell’evento di chiusura del Progetto Mnesys, in corso a Palazzo Ducale, commenta così l’attesa approvazione del bilancio 2024 di Amt da parte del consiglio di amministrazione che si riunirà oggi alle 14.30.

«Il lavoro che stiamo facendo in questi mesi è un lavoro enorme, è stato un lavoro per salvare Amt – dice Salis -. Finalmente ora vorrei vedere tutte le voci, tutte le facce di chi in questi mesi ha detto che non c’erano problemi e che volevano vedere i bilanci perché non credevano a quello che dicevamo. Oggi avranno risposte e vorremmo anche delle scuse verso la città, perché mettere in dubbio quello che è stato un lavoro immane per il salvataggio di Amt, che è ancora in corso, devo dire che è qualcosa di politicamente, e non solo, molto scorretto».

Presente all’evento anche il presidente della Regione Marco Bucci che su Amt dice: «Appena ci sarà il bilancio noi lo esamineremo e faremo tutte le proposte del caso, perché come sapete noi siamo intenzionati a lavorare per il capitale sociale e per le spese annuali, ovvero sia per i maggiori contributi che sono richiesti e per gli inserimenti nel capitale sociale, che possono prevedere anche, nel caso, il partenariato dal punto di vista azionario».