Si apre con gli Association Days, evento di riferimento per il mercato congressuale e associativo in corso a Padova, il calendario 2026 delle iniziative promozionali della Liguria nel settore Mice (meetings, incentives, conferences, exhibitions). La nostra regione torna da protagonista anche quest’anno attraverso un’azione di co-marketing che ha nel consorzio Meet in Liguria il rappresentante della destinazione e dell’offerta congressuale regionale da Levante a Ponente, dall’entroterra alla costa.

L’appuntamento padovano riunisce destinazioni, location e operatori specializzati insieme ai principali organizzatori di congressi e ai rappresentanti di associazioni medico-scientifiche, accademiche e professionali. Un contesto importante, per la nostra regione, per creare nuovi contatti e avviare collaborazioni, ma soprattutto per iniziare a programmare i grandi eventi dei prossimi anni.

«La partecipazione agli Association Days rientra nel lavoro di promozione che Regione Liguria porta avanti per rafforzare la propria presenza nel mercato degli eventi e dei congressi, un segmento sempre più strategico anche per distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno, oltre a generare ricadute positive per l’intero sistema dell’accoglienza regionale – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi − in questo scenario la Liguria si presenta come una destinazione capace di unire strutture congressuali efficienti, qualità dei servizi e un territorio che fa la differenza anche fuori dalle sale meeting. Alla funzionalità delle sedi si affiancano infatti città d’arte, borghi sul mare e un entroterra ricco di identità, elementi che permettono di trasformare un appuntamento professionale in un’esperienza più completa, che spesso diventa anche occasione di scoperta del territorio».

Meet in Liguria, realtà che da oltre vent’anni opera nello sviluppo e nella promozione del turismo congressuale sul territorio, porta a Padova un’offerta coordinata che coinvolge operatori e strutture lungo tutta la regione, a conferma di quanto sia importante presentarsi sui mercati con un’immagine condivisa e un sistema capace di lavorare in maniera integrata.

La presenza ligure agli Association Days di Padova conferma quindi la volontà della Regione di continuare a investire nel comparto congressuale, per stringere nuove relazioni e cogliere opportunità in un settore che oggi guarda sempre di più non solo agli spazi e ai servizi, ma alla qualità complessiva dell’esperienza offerta ai partecipanti.