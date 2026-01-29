La Giunta comunale della Spezia ha approvato l’atto di indirizzo che avvia il percorso di pianificazione urbanistica per la riqualificazione dell’area dell’ex centrale elettrica Enel “Eugenio Montale”, un atto pensato per attrarre investitori interessati a portare lavoro e occupazione sul territorio, agevolando il processo di trasformazione dell’area e riducendone i tempi. L’obiettivo è favorire la riconversione delle aree dismesse verso nuove funzioni produttive, garantendo al tempo stesso la sostenibilità ambientale, la bonifica dei suoli e la qualità urbana.

“L’avanzamento dei lavori di demolizione rende attualmente l’Amministrazione nelle condizioni di procedere con questo importante provvedimento di pianificazione pubblica”, spiega il Comune in un comunicato.

In particolare, ad oggi, è stato concluso l’abbattimento di tutti i serbatoi di stoccaggio – uno da 50 mila metri cubi e due da 30 mila – ed è stata completata la demolizione dell’impianto di desolforazione, insieme alla bonifica dei carbonili e alla demolizione delle relative strutture. Sono inoltre in fase avanzata i lavori di demolizione del nastro trasportatore e della ciminiera, con la rimozione e bonifica di circa 220 metri del rivestimento interno, intervento propedeutico alla demolizione definitiva della parte esterna e visibile, che sarà completata nei prossimi mesi. Parallelamente, è stato avviato il progetto BES 1, insieme al fondamentale sviluppo del BES 2, legato all’energia rinnovabile e alla possibilità di utilizzarla in modo differito. Un elemento strategico per la transizione energetica e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale ed Europeo.

“Con la delibera approvata oggi l’Amministrazione avvia dunque un percorso di pianificazione unitaria e di iniziativa pubblica su tre Distretti di Trasformazione strategici: Centrale Enel, Carbonile Enel e Carbonile Levante. Il progetto guarda alla riconversione delle aree ex industriali verso nuove funzioni produttive: una visione che punta a rafforzare il ruolo della Spezia come città sempre più moderna, capace di attrarre investimenti e creare occupazione qualificata”.