Questa sera, alle ore 18.30, presso l’Auditorium del Matitone, in via di Francia 1, si svolgerà l’incontro finale del percorso partecipato relativo al progetto del nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena.
All’incontro parteciperà, insieme a progettisti, tecnici del Comune di Genova e rappresentanti del Municipio II Centro Ovest, l’assessore comunale ai Lavori pubblici ed alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante.
L’appuntamento di questa sera – aperto a tutta la cittadinanza e nuovamente invitata a prendere parte all’incontro – vedrà la presentazione di una sintesi dei contributi emersi, con l’illustrazione dei successivi step del progetto, ricompreso nel più ampio intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree interessate dal potenziamento della linea ferroviaria Genova-Campasso.