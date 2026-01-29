Lo Small Modular Reactor (SMR) veloce raffreddato a piombo Eagles-300 è stato confermato tra gli otto progetti selezionati dall’Alleanza industriale europea sugli SMR come le iniziative più promettenti per favorire la diffusione degli SMR di nuova generazione in Europa. Guidato da Ansaldo Nucleare, Enea, Raten e Sck Cen, il progetto era già stato inserito nella prima short list dell’Alleanza nel 2024: la valutazione attuale ha ora confermato che Eagles 300 continua a soddisfare pienamente i criteri di selezione e ha registrato progressi concreti rispetto alla precedente valutazione.

Questo annuncio segue un altro importante traguardo per il programma. Nel corso della 69ª Conferenza Generale dell’Aiea, tenutasi a Vienna il 15 settembre, è stata formalmente lanciata l’iniziativa internazionale di pre-licensing per Eagles-300 come primo progetto pilota della Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (Nhsi) dell’Aiea, segnando un passo significativo verso l’armonizzazione normativa e processi di autorizzazione transfrontalieri più efficienti.

«La conferma di Eagles-300 tra i progetti selezionati dall’Alleanza rappresenta un importante riconoscimento dei progressi del nostro programma. Questo rinnovato attestato di fiducia, che arriva subito dopo l’avvio del processo internazionale di pre-licensing, rafforza il nostro impegno a portare Eagles-300 sul mercato come una tappa concreta dell’innovazione e della capacità industriale europea», ha dichiarato Roberto Adinolfi, presidente dello Steering Committee di Eagles.

Il consorzio Eagles

Eagles (European Advanced Generation IV Lead-Cooled Energy System) è un programma europeo volto allo sviluppo e alla preparazione dell’introduzione sul mercato di uno Small Modular Reactor veloce raffreddato a piombo (Eagles-300) entro il 2039. Il programma riunisce le principali organizzazioni industriali e di ricerca nucleare europee per realizzare un sistema nucleare flessibile, efficiente e commercialmente sostenibile. La messa in esercizio commerciale di Eagles-300 è prevista per il 2039, a seguito del successo operativo delle infrastrutture dimostrative e prototipali del programma (Leandres, in Belgio, e Alfred, in Romania).

Il reattore Eagles-300

Eagles-300 è il modello commerciale da 300 MWe di SMR veloce raffreddato a piombo sviluppato nell’ambito del programma Eagles. Combina sicurezza intrinseca, funzionamento a bassa pressione e capacità di rimozione passiva del calore con i vantaggi di efficienza di uno spettro neutronico veloce, consentendo un migliore utilizzo del combustibile e la compatibilità con un ciclo del combustibile chiuso. L’elevata temperatura di uscita del reattore consentirà sia la produzione di energia elettrica sia applicazioni industriali, inclusa la produzione di idrogeno e la sintesi di molecole. Interamente progettato all’interno dell’ecosistema scientifico e industriale europeo, Eagles-300 contribuirà agli obiettivi di lungo termine della regione in termini di sovranità energetica, gestione responsabile delle risorse e riduzione dei rifiuti ad alta attività