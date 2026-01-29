Il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina, ha consegnato Gnv Aurora, seconda unità alimentata a Gnl della flotta della Compagnia. Si tratta dell’ultima della prima serie di quattro nuove unità di ultima generazione ordinate al cantiere cinese.

La nave partirà a breve per il Mediterraneo e, una volta completati gli allestimenti finali, entrerà in servizio a inizio aprile, operando sul mercato nazionale sulla rotta Genova–Palermo con cadenza giornaliera.

Con una stazza lorda di circa 53.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di crociera di 25 nodi, Gnv Aurora potrà ospitare oltre 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico.

Con Gnv Aurora, la Compagnia sfoggia per la prima volta una livrea inedita, con una foglia verde a simboleggiare il percorso di sostenibilità intrapreso negli ultimi anni, anche grazie all’ingresso in flotta di nuove navi tutte alimentate a Gnl, mentre il collegamento elettrico stilizzato richiama il cold ironing, tecnologia che riduce le emissioni in porto.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del Gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, General Counsel – Head of Legal Claims & Insurance Department, e dalla madrina della nuova nave, Gina Giusto, Head of Retail Gnv.

Come la gemella Gnv Virgo, Gnv Aurora è caratterizzata da elevati standard ambientali, che consentiranno una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 50% per carico trasportabile rispetto alle unità di precedente generazione. La nave contribuirà inoltre a ridurre l’impatto ambientale complessivo delle operazioni e a potenziare il network della Compagnia, migliorando la gestione dei picchi stagionali.

Come tutte le altre tre nuove unità, Gnv Aurora è predisposta per il cold ironing, tecnologia che consente la connessione alla rete elettrica in banchina, riducendo significativamente le emissioni e migliorando la qualità dell’aria e dell’ambiente sonoro locale.

La nave è inoltre equipaggiata con sistemi avanzati di riduzione delle emissioni, conformi agli standard internazionali più restrittivi definiti dall’Organizzazione Marittima Internazionale (Imo Tier III). A bordo sono presenti anche ulteriori energy-saving features, tra cui: sistemi di recupero del calore per la produzione di energia elettrica; inverter per la modulazione del carico elettrico e la riduzione degli sprechi energetici di pompe e ventilatori; impianto di illuminazione interamente a led a basso consumo; ottimizzazione delle forme di carena, bulbo, eliche e timoni; pittura siliconica in carena e sullo scafo, per migliorare l’idrodinamicità e ridurre l’attrito con l’acqua, con conseguente diminuzione del consumo di combustibile per la propulsione.

Si conclude così la fase uno del piano di rinnovamento della flotta della Compagnia, che ha visto l’ingresso di quattro unità di nuova generazione, due delle quali alimentate a Gnl. È già stato confermato un secondo ordine per ulteriori quattro unità, tutte alimentate a Gnl, la cui consegna avverrà a partire da fine 2027 con cadenza semestrale.