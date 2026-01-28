L’Università di Genova migliora il proprio posizionamento nel QS World University Rankings: Europe 2026, la classifica europea delle università elaborata da QS Quacquarelli Symonds, tra i principali riferimenti internazionali per la valutazione dei sistemi accademici.

Nell’edizione 2026 del ranking europeo, l’Ateneo genovese sale dalla 17ª alla 15ª posizione tra le 65 università italiane della classifica, rafforzando la propria presenza nel panorama accademico nazionale. A livello europeo, l’Università di Genova registra un significativo miglioramento, passando dalla 224ª alla 204ª posizione tra le 958 istituzioni valutate.

Il risultato riflette i progressi dell’Ateneo in diversi ambiti considerati dal ranking, tra cui la reputazione accademica, la qualità della ricerca, le reti di collaborazione internazionale e i rapporti con il mondo del lavoro.

Il QS World University Rankings: Europe offre una lettura comparativa delle performance delle università europee ed è utilizzato da studenti, ricercatori, istituzioni e stakeholder internazionali come strumento di orientamento e analisi. Il miglioramento dell’Università di Genova conferma il percorso di crescita dell’Ateneo nel contesto europeo della formazione superiore e della ricerca.