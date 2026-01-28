Trasformare la ricerca scientifica di eccellenza in terapie concrete per i cittadini. È questo l’obiettivo di “Mnesys: Il viaggio nel cervello”, l’evento conclusivo del progetto nazionale che ha visto Genova come capofila e motore della più grande rete europea sullo studio delle neuroscienze, che ha coinvolto oltre 800 ricercatori, messo in campo 300 progetti e una produzione scientifica che supera le mille pubblicazioni internazionali.

Un’occasione aperta alla città, e a ingresso libero, per conoscere, direttamente dalla voce dei ricercatori genovesi i risultati di un lavoro che in questi tre anni ha permesso di approfondire alcune delle nuove prospettive di prevenzione e cura con la possibilità, nelle sessioni pomeridiane, anche di interloquire con i relatori per chiarire i passi avanti fatti dalla ricerca.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle 16.30, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Dopo i saluti istituzionali del consigliere del Mur per le politiche dell’innovazione Maria Alessandra Gallone, del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci e della Sindaca di Genova Silvia Salis, del Rettore Federico Delfino, i lavori si apriranno con gli interventi di Enrico Castanini Presidente di Mnesys Scarl e Antonio Uccelli Direttore Scientifico di Mnesys, seguiranno i saluti istituzionali e il videomessaggio di Thomas C. Südhof, Premio Nobel per la Medicina 2013, sull’importanza dello studio delle neuroscienze per lo sviluppo della medicina moderna.

Il convegno è strutturato per rendere accessibili i complessi progressi della ricerca scientifica:

Mattina: tavole rotonde sull’impatto della ricerca sulla salute e sul sistema sanitario, con focus su tumori cerebrali, Parkinson, Alzheimer e malattie del neurosviluppo.

Pomeriggio: sessioni parallele di approfondimento su Epilessia, Ictus, Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), Malattie Neuromuscolari e medicina computazionale (il “cervello digitale”).

Dettagli dell’evento

Data: 30 gennaio 2026

Luogo: Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, Genova

Orario: 9.00 – 16.30

Iscrizioni: www.gallerygroup.it/calendario

Sito Progetto Mnesys: www.mnesys.eu