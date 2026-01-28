Lockton P.L. Ferrari ha nominato Gerolamo Chiavari, Head of Global Solutions Italia. Il broker attivo da oltre 60 anni nel settore assicurativo e specializzato nella gestione di polizze P&I marine (Protection and Indemnity) prosegue così la crescita orizzontale avviata nel 2025 con la costituzione di nuove business units, dedicate a Surety, Energy e Construction & Real Estate, a cui si aggiunge ora Global Solutions, dedicata alla gestione dei rischi delle aziende multinazionali italiane e delle controllate di gruppi esteri presenti in Italia, e che operano tutte dalla nuova sede di Milano.

Uno sviluppo reso possibile dal buon andamento di Lockton P.L. Ferrari che, ad aprile 2025, ha aumentato sia i ricavi lordi (+14%) che il numero clienti (+10%), in linea l’andamento del Gruppo Lockton tra i primi 10 broker a livello mondiale (+13% del fatturato superiore a 4 miliardi di dollari con oltre 65.000 clienti).

La divisione nasce con l’obiettivo di supportare le aziende attive sui mercati internazionali nella gestione di rischi complessi legati a instabilità geopolitica, catene del valore globali, cyber risk, tematiche ESG e compliance normativa, facendo leva sull’integrazione tra competenze locali e piattaforme globali del Gruppo Lockton.

I bisogni assicurativi delle multinazionali e il peso sul sistema Italia

Le multinazionali estere presenti in Italia hanno un peso rilevante occupando il 9,8% degli addetti, producendo il 21% del fatturato e il 17,5% del valore aggiunto del settore industria e servizi (dati Istat 2023) e contribuiscono significativamente all’apertura internazionale del sistema produttivo dell’Italia che è il 4° esportatore a livello globale (dati Ocse fine 2025). Per questo la nuova divisione Global Solutions è dedicata alla gestione dei rischi delle aziende multinazionali italiane e delle controllate di gruppi esteri presenti in Italia.

«Oggi i ceo di realtà multinazionali devono fronteggiare situazioni critiche come quelle relative ad Iran, Ucraina o Venezuela, solo per citare qualche esempio. Il nostro ruolo è quello di assistere chi opera nel business a livello globale per trasferire ad assicuratori specializzati dei rischi che potrebbero influire sui loro beni all’estero. L’instabilità geopolitica non è più un evento eccezionale ma una nuova dimensione delle strategie aziendali globali, come evidenziato anche da un’analisi del World Economic Forum in collaborazione con l’IMD Business School e il Boston Consulting Group secondo cui la maggior parte delle aziende non è ancora in grado di anticipare, valutare e rispondere sistematicamente a questi rischi, con meno del 20% delle aziende che ha creato un dipartimento dedicato alla geopolitica», afferma Filippo Fabbri, amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari.

«Il panorama dei rischi sta cambiando rapidamente e cresce di conseguenza il nostro ruolo di consulenti di rischi multi-verticale grazie alla capacità di risposta delle nostre competenze interne e delle sinergie con la piattaforma globale del Gruppo Lockton, presente in oltre 150 paesi nel mondo. Non si tratta solo di ampliare l’offerta, ma di ridefinire il modo in cui creiamo valore – prosegue Fabbri – Con questa nuova divisione stiamo investendo sull’ingresso di nuove professionalità per affiancare i nostri clienti in ambiti complessi e ad alta specializzazione con soluzioni assicurative e di risk management all’avanguardia».

Gli obiettivi della nuova divisione Global Solutions

«Le catene del valore sono sempre più globali, i rischi sempre più interconnessi – dal cyber alle interruzioni di fornitura, dalle responsabilità ambientali alle nuove normative ESG. La nuova divisione nasce per offrire una visione integrata del rischio, combinando competenze locali e piattaforme internazionali. Ci proponiamo come unico punto di contatto di questa rete estesa in grado di gestire servizi complessi di gestione del rischio globale, progettazione di programmi assicurativi e collocamento e coordinamento dei servizi locali nei diversi paesi di operatività», spiega Gerolamo Chiavari, Head of Global Solutions Italia di Lockton P.L. Ferrari.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, tra cui Managing Director e membro Executive Committee di RibéSalat e Assurex Global Steering Committee Emea, Gerolamo Chiavari riporta a Filippo Fabbri, ceo di Lockton P.L. Ferrari e a Michael C Lombardi, executive vice president Lockton Global Solutions.

Chiavari potrà contare sul supporto di due Client Manager, Alberto Truono e Sofija Lazareska. Entrambi apportano competenze specialistiche nella gestione e nello sviluppo di portafogli assicurativi per clienti corporate, domestici e internazionali. Il team è in piena espansione e continuerà ad ampliarsi nel corso dell’anno, con l’obiettivo di integrare ulteriori talenti. Global Solutions è la practice multinazionale specializzata di Lockton che offre una guida end-to-end all’esperienza globale del cliente.

Lockton P.L. Ferrari è una società del Gruppo Lockton, attiva nel settore assicurativo marittimo, specializzata nella gestione di polizze P&I (Protection and Indemnity), Global Solutions, Surety, Energy (Natural Resources, Oil & Gas), Construction & Real Estate. Fondata nel 1959, l’azienda ha sede principale a Genova e opera a livello internazionale con uffici in diverse località, tra cui Milano, Ferrara, Napoli, Monaco, Atene, Londra e Amburgo. Nel 2016, è entrata a far parte del Gruppo Lockton, il più grande broker assicurativo indipendente al mondo, ampliando ulteriormente la sua capacità di operare a livello globale.