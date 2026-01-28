All’interno del Consiglio comunale di Recco è nato il nuovo gruppo consiliare “Forza Italia Recco”. Il Gruppo è stato formalmente costituito il 23 gennaio 2026.

“La nascita del nuovo gruppo consiliare – spiega Forza Italia Genova Provincia in una nota – rappresenta la naturale conseguenza delle immotivata estromissione del consigliere comunale Leonardo Baldineti dal gruppo “Lista per Recco – Gandolfo Sindaco” e quindi della revoca delle deleghe che gli erano state attribuite”.

“Baldineti – aggiunge Forza Italia – rivendica con orgoglio la propria appartenenza partitica e inaugura con ritrovato entusiasmo questa nuova fase del suo impegno consiliare”.

Leonardo Baldineti, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Recco, commenta: «La costituzione del gruppo Forza Italia Recco è una scelta necessaria, dopo essere stato estromesso dal gruppo di maggioranza e dopo la revoca delle deleghe, non era più possibile rimanere in una posizione indefinita. Questo passaggio nasce dal rispetto che devo ai cittadini che mi hanno eletto e dall’esigenza di rappresentare con chiarezza il mio impegno politico all’interno del Consiglio comunale. Continuerò a lavorare per Recco con serietà, autonomia e senso di responsabilità.»

Giovanni Beverini, segretario provinciale di Forza Italia Genova, aggiunge: «Esprimo soddisfazione per la nascita del gruppo Forza Italia Recco, naturale approdo di un percorso politico compiuto da Leonardo Baldineti con scrupolo ideale ed in rappresentanza del territorio. Mi auguro che la coerenza di Leonardo Baldineti possa rappresentare uno stimolo per una nuova stagione di governo della città all’insegna della chiarezza e di una comunione di intenti

Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia Liguria, conclude: «La nascita del gruppo consiliare Forza Italia Recco rappresenta un passaggio di chiarezza politica che Forza Italia Liguria accoglie con convinzione. Il nostro partito continua a crescere grazie ad amministratori radicati sul territorio e capaci di raccogliere consenso. Auspichiamo che vi sia un ripensamento da parte dell’amministrazione comunale e che si possano ricreare le condizioni per un confronto politico serio e rispettoso, nell’interesse della città di Recco».