II provincia di Imperia previste 4.550 assunzioni da parte delle imprese nel trimestre gennaio – marzo 2026, mentre per il solo mese di gennaio le entrate complessive stimate sono 1.600. È quanto emerge dalle rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior.

L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di gennaio 2026, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo gennaio – marzo 2026. Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.600 le entrate complessive programmate nel mese di gennaio in provincia di Imperia. In Liguria, a gennaio, le previsioni occupazionali si attestano sulle 11.800 unità, mentre a livello nazionale sono 527.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 4.550 le entrate previste nell’estremo ponente ligure nel periodo gennaio – marzo 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di gennaio, si rileva che in provincia di Imperia nel 20% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’80% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi, per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 17% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (23%). In 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 24% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 26% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 12% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 33% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 59% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 17% del totale.

Nel mese di gennaio le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (510), Servizi alle persone (230), Commercio (220), Costruzioni (190) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (100).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.