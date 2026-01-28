Il 1° febbraio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.
La precedente edizione del 4 gennaio ha registrato 223.018 ingressi.
I musei e siti archeologici che aderiscono in Liguria
Genova
Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola Genova (GE)
Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova (GE)
Imperia
Area archeologica di Nervia Ventimiglia (IM)
Forte di Santa Tecla Sanremo (IM)
Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica Ventimiglia (IM)
La Spezia
Museo nazionale e parco archeologico di Luni Ortonovo (S )
Villa romana del Varignano Portovenere (SP)
Savona
Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese Altare (SV)
Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili sul sito del Mic e sull’app Musei italiani.