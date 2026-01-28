Il 1° febbraio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.

La precedente edizione del 4 gennaio ha registrato 223.018 ingressi.

I musei e siti archeologici che aderiscono in Liguria

Genova

Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola Genova (GE)

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova (GE)

Imperia

Area archeologica di Nervia Ventimiglia (IM)

Forte di Santa Tecla Sanremo (IM)

Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica Ventimiglia (IM)

La Spezia

Museo nazionale e parco archeologico di Luni Ortonovo (S )

Villa romana del Varignano Portovenere (SP)

Savona

Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese Altare (SV)

Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili sul sito del Mic e sull’app Musei italiani.