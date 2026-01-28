L’assemblea dei soci del Gruppo Unoenergy, tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni, ha approvato il bilancio consolidato finanziario e di sostenibilità 2024/2025, confermando gli obiettivi fissati e il costante impegno per lo sviluppo sostenibile. Il Gruppo con sede operativa a Sanremo ha conseguito i migliori risultati mai registrati nella sua storia grazie a una strategia di crescita nel mercato della transizione energetica, all’incremento dei volumi nei principali segmenti di business e a una gestione finanziaria mirata.

Principali risultati finanziari del Gruppo

Nell’esercizio 2024/2025 il Gruppo ha ottenuto incrementi nei volumi di vendita nel settore delle commodity: gas naturale per Mmc 544 (+16,1%) ed energia elettrica per GWh 1.586 (+10,9%), con un fatturato consolidato complessivo di 1.281 milioni di euro, in aumento (+16,6%) rispetto al precedente esercizio riconducibile principalmente alla divisione commodity che ha registrato una crescita dei volumi venduti e del portafoglio clienti.

Parallelamente, il Gruppo ha registrato un margine operativo lordo (ebitda) pari a 93,5 milioni di euro, in aumento del 9% e un utile consolidato di 59,2 milioni (+45,8%).

Il portafoglio è cresciuto del 12,8%, con circa 560mila clienti.

Al 30 settembre 2025 Unoenergy rileva una posizione finanziaria netta positiva per 52,7 milioni di euro, in miglioramento del 17,6%.

Da segnalare anche il consolidamento del presidio territoriale. Uno dei principali punti di forza del Gruppo Unoenergy è la sua presenza a livello nazionale con una rete composta da 246 tra Point, sedi e corner, diretti e indiretti, in aumento di 37 unità rispetto all’esercizio precedente.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti; in termini di crescita e stabilità economico-finanziaria, tutti gli indicatori segnano un miglioramento, a testimonianza della solidità del Gruppo e dell’impegno collettivo profuso per il suo sviluppo. Grazie a un modello fondato su innovazione, sostenibilità, centralità delle persone e attenzione al cliente, siamo costantemente impegnati a migliorare competitività, efficienza, offerta e a garantire una crescita sostenibile e di valore per il Gruppo e tutti gli stakeholder – ha dichiarato Fabio De Martini, amministratore delegato del Gruppo Unoenergy –. Anche nel 2026 proseguirà l’implementazione della nostra strategia di lungo periodo, orientata alla crescita e alla diversificazione, con l’obiettivo di essere un attore protagonista della transizione energetica e di consolidare la nostra presenza in tutti i segmenti di mercato».

Sostenibilità

Nel corso dell’anno fiscale preso in esame, il Gruppo Unoenergy ha distribuito – in linea con l’anno precedente – il 94% del valore economico generato ai propri stakeholder.

In ambito risorse umane si rileva l’incremento del numero di dipendenti, passati da 657 a 703 persone assunte a tempo indeterminato al 99% – di cui circa il 48% rappresentato da donne.

L’impegno sociale e la responsabilità d’impresa sono supportati dall’ottenimento della Certificazione SA8000 (Social Accountability 8000) che attesta l’adozione di pratiche volte a garantire condizioni di lavoro eque e sicure, sia all’interno dell’organizzazione sia lungo la catena di fornitura diretta.

Inoltre – sulla base del Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2023-2024 -, si è registrato il miglioramento del Cerved Rating ESG a 66,5 fascia BBB, punteggio che posiziona Unoenergy in fascia alta e sopra la media di settore sotto i profili ambientale, sociale e di governance.