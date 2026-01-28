Circle dà il via a un nuovo progetto con un primario attore europeo del valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, in circa dodici mesi, destinato alla trasformazione digitale di terminal inland ad alta valenza strategica nel Sud Europa.

Il progetto prevede l’adozione graduale della piattaforma Milos®, con particolare attenzione ai moduli Tos (Terminal Operating System), Gos (Gate Operating System), sviluppati rispettivamente da Circle e dalla controllata eXyond, assieme al modulo Sesamo del socio e partner Aitek.

Il sistema Milos® (con i suoi numerosi moduli e funzionalità correlate) permetterà una gestione integrata e in tempo reale delle attività operative, tra cui la tracciabilità avanzata dei flussi intermodali, l’ottimizzazione dinamica dell’impiego di risorse umane e mezzi, l’automazione completa dei varchi di accesso – realizzata anche grazie alla collaborazione con partner tecnologici come eXyond ed Aitek – e la gestione documentale completamente digitalizzata e integrata all’interno di un ecosistema modulare e scalabile, capace di adattarsi alle esigenze operative dei terminal e di garantire piena interoperabilità con i sistemi esterni (in primis Mto e autotrasporto).

L’intero programma rientra in un accordo quadro multilivello, volto a rendere più efficienti, interconnessi e sostenibili alcuni dei principali snodi logistici dell’area mediterranea.

«L’avvio di questo importantissimo progetto conferma il ruolo di Circle Group come partner tecnologico per la trasformazione della logistica intermodale terrestre – ha affermato Luca Abatello, ceo di Circle Group -. Attraverso soluzioni avanzate come Milos® e una forte integrazione tra sistemi e attori della supply chain, puntiamo a costruire infrastrutture digitali sempre più intelligenti, capaci di rispondere con flessibilità alle sfide del settore e di generare valore lungo tutta la catena logistica. Si tratta di un tassello centrale nell’attuazione del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”, al fine di rafforzare la competitività del sistema logistico italiano ed europeo».