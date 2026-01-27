Coop Liguria conferma l’acquisizione del supermercato della Fiera di Genova, previsto nella progettazione del nuovo waterfront di Levante, una scelta, spiega il presidente Roberto Pittalis, «dettata dalla volontà di far parte della rinascita di una zona molto importante per la città».

Dopo la rinuncia di Esselunga, il cda di Coop Liguria ha deciso di investire sul Waterfront: «Un’area che punta a essere di grande attrazione per la città di Genova. Il progetto, fortemente voluto dalla precedente amministrazione comunale e oggi portato avanti da quella attuale, prevede che il supermercato sia una vetrina per le eccellenze locali, quindi daremo al nuovo punto vendita una forte connotazione tematica sui prodotti del nostro territorio. Si tratta di un vincolo significativo, posto dalla precedente amministrazione, che riteniamo possa essere ciò che ha scoraggiato le altre insegne della distribuzione dal prendere in considerazione l’insediamento. Noi abbiamo deciso di accettare la sfida, perché l’attenzione alle produzioni locali caratterizza da sempre il nostro assortimento, grazie alla relazione solida e continuativa che abbiamo stretto negli anni con circa 130 imprese del territorio, dalle quali il sistema Coop acquista ogni anno merci per più di 143 milioni di euro. Oltre a valorizzare i prodotti liguri sui nostri scaffali, offriamo a queste imprese ulteriore visibilità organizzando gli “Expo dei produttori liguri” a Genova e Albenga».

Questa nuova apertura, secondo Pittalis, consentirà di approdare in una zona della città dove al momento i negozi non sono presenti: «Inoltre, ci permetterà di rafforzare la nostra già salda presenza a Genova e di dare visibilità al nostro marchio anche oltre i confini della Liguria, grazie agli eventi di grandissimo richiamo promossi in quell’area, come ad esempio il Salone Nautico»

Il supermercato, di circa 1.500 metri quadri, disporrà di un grande parcheggio e sarà facilmente accessibile, direttamente dalla Sopraelevata. Gli occupati saranno tra le 40 e le 50 unità. L’apertura è prevista entro la Primavera.