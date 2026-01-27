Ryanair ha lanciato oggi, martedì 27 gennaio, il suo operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, oltre a una nuova rotta estiva per Tirana.

L’operativo estivo 2026 di Ryanair da Genova offrirà oltre 90 voli settimanali, garantendo ai clienti una scelta imbattibile a tariffe basse. Ryanair, che opera da e per Genova da 27 anni trasportando finora oltre 5,5 milioni di passeggeri, continua a sostenere la città, generando connettività e turismo tutto l’anno per Genova e per l’intera regione Liguria.

«Questo operativo – ha commentato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair – testimonia il continuo impegno di Ryanair per Genova e la Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia. Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair».

Questo permetterebbe, secondo Francioni, “di sbloccare un piano di crescita per l’Italia che prevede 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane”.

Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato: «Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025, un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria».

Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2026 di Ryanair da Genova, la compagnia ha attivato una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da soli 29,99 euro, già disponibili per la prenotazione tramite l’app di Ryanair.