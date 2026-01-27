Un marchio di abbigliamento femminile di alta gamma nato a Genova e oggi presente in oltre 40 Paesi del mondo, con una rete distributiva che abbraccia Europa, Stati Uniti, Estremo Oriente e Paesi dell’ex Unione Sovietica, rappresenta una delle realtà liguri più significative nel settore della moda sartoriale. È la storia di Rosso35, nato nel 2006 a Genova all’interno della storica azienda familiare Silky Srl, fondata nel 1973 da Maria Laura Dellepiane e Gianni Signorelli. Oggi il brand, guidato dai figli Luca e Paola Signorelli, prosegue un progetto di crescita internazionale avviato quasi vent’anni fa e orientato anche al rafforzamento del suo legame con la città.

L’azienda ha la propria sede nel cuore di Genova in via Vannucci, a Carignano dove – tra il laboratorio e l’outlet appena rinnovato e aperto al pubblico – nascono le idee, i disegni e le principali iniziative creative e strategiche. La logistica di via Milano, nel cuore del porto, si estende su circa 1.000 mq e, grazie a sofisticati sistemi di movimentazione, garantisce efficienza e qualità nella distribuzione su larga scala.

Da Roma a Parigi, passando per le grandi metropoli internazionali come Londra, Tokyo, New York, Mosca, Berlino, Hong Kong e Seoul, Rosso35 continua a espandersi anche in mercati quali Canada, Australia, Arabia Saudita, Argentina, Cina, Corea, Svizzera e Turchia. Il marchio, attivo attraverso tre canali principali di distribuzione – wholesale, retail ed e-commerce – mantiene una strategia coerente con la propria identità sartoriale.

Ogni capo nasce da un processo creativo e produttivo che valorizza la lavorazione artigianale e privilegia fibre naturali e nobili – lino, cotone, seta, lana, alpaca e cashmere. Dalla scelta delle materie prime alla confezione dei capi, ogni fase del processo produttivo di Rosso35 è interamente realizzata in Italia, espressione di un Made in Italy autentico e profondamente radicato nella storia dell’azienda.

«Dal capoluogo ligure ci siamo ingranditi portando il nostro stile innanzitutto a Milano con la boutique di via Solferino 3, lo showroom di via Stendhal 57 e il corner in Rinascente, e da lì è iniziata la nostra storia internazionale – spiega Luca Signorelli, responsabile prodotto e area commerciale di Rosso35 – oggi il marchio impiega circa 45 tra dipendenti e collaboratori e ha registrato nel 2024 un fatturato di 15 milioni di euro, confermandosi tra le realtà liguri più rappresentative del Made in Italy».

«La visione di Rosso35 esprime una costante ricerca di equilibrio tra classico e contemporaneo, tra eleganza senza tempo e innovazione stilistica – sottolinea Paola Signorelli, responsabile di produzione e logistica del brand – ogni collezione è il risultato di una cura meticolosa dei dettagli, che racconta il nostro amore per il saper fare italiano e per una bellezza discreta radicata nei valori della tradizione genovese».

Anche la sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale. Il brand si impegna non solo nella riduzione dell’impatto ambientale, ma anche nella promozione dell’inclusione e nel sostegno a iniziative benefiche locali, contribuendo attivamente al territorio in cui opera. Da oltre cinque anni Rosso35 utilizza inoltre packaging riciclato e riciclabile – appendini, cartellini, etichette, cordini dei sacchetti – favorendo un ciclo produttivo che rispetta l’ambiente e riduce gli sprechi.

Rosso35

Rosso35 è un marchio di abbigliamento femminile Made in Italy, nato a Genova nel 2006 dall’esperienza della storica azienda familiare Silky Srl, fondata nel 1973 da Maria Laura Dellepiane e Gianni Signorelli. Oggi il brand è guidato dai figli Luca e Paola Signorelli e rappresenta una delle realtà liguri più significative nel settore della moda sartoriale. L’azienda, con headquarter e produzione a Genova – tra la storica sede di Via Vannucci 35R e il magazzino di Via Milano – impiega circa 45 collaboratori e ha registrato nel 2024 un fatturato di circa 15 milioni di euro. Presente in oltre 40 Paesi nel mondo attraverso i canali wholesale, retail e online, Rosso35 è oggi ambasciatore di un’eleganza essenziale e senza tempo, espressione autentica del saper fare italiano.