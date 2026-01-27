L’Amministrazione Comunale di Rapallo annuncia l’avvio di un programma di riqualificazione del manto stradale che interesserà diverse zone della città nelle prossime settimane. Gli interventi, coordinati dal settore Lavori Pubblici, mirano a migliorare la sicurezza, il decoro e la percorribilità delle arterie cittadine e dei quartieri periferici.

Tutte le lavorazioni sono programmate per le prossime settimane e restano subordinate alle condizioni meteorologiche, necessarie per garantire la corretta posa dei materiali.

Il cronoprogramma degli interventi

1. Lavorazioni ditta Carbone (al via dal 29/01):

Via della Libertà: slargo all’incrocio con Via Mameli e ingresso parcheggio Macera.

Corso Matteotti: tratto tra Via Diaz e Via Aurelia (inizio C.so Colombo).

Corso Italia: interventi a partire da lunedì 2 febbraio.

Via Maggiocco: incrocio con Via Ferraretto.

2. Lavorazioni ditta Nord Asfalti:

Via Brigida Morello e Via San Michele: cantieri già in corso nella settimana corrente.

Quartiere S. Anna: interventi nelle traverse a monte di Via Mameli (Via Toti, Via Nino Bixio, ecc.) e nelle vie comprese tra Via Ghizolfo e Via Toti. I lavori riguardano sia asfaltature per conto di TIM (ripristini scavi) sia completamenti diretti del Comune.

Altre zone: tratti in via San Pietro (zona ponte Mares) e salita Cappelletta (zona Parco Fontanine).

Il sindaco, Elisabetta Ricci, sottolinea la visione d’insieme dell’amministrazione: «Questo piano di asfaltature dimostra la nostra costante attenzione verso ogni quartiere di Rapallo, dal centro storico alle zone più periferiche. Una città curata è una città più sicura e accogliente: stiamo investendo risorse importanti affinché i cittadini possano beneficiare di infrastrutture moderne e decorose. Ringrazio gli uffici tecnici per il lavoro di coordinamento e i cittadini per la collaborazione che mostreranno durante l’apertura dei cantieri.”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, entra nel dettaglio tecnico: «Continuiamo a investire con determinazione nella cura della nostra città. Con questo nuovo pacchetto di interventi andiamo a sanare situazioni critiche in punti ad alto traffico, come Corso Italia e Corso Matteotti, ma riserviamo anche una grande attenzione alle zone residenziali e alle frazioni, come il quartiere di Sant’Anna e San Pietro. Si tratta di un lavoro capillare, che include anche il controllo e il completamento dei ripristini dovuti dai privati, come nel caso degli scavi Tim. Il nostro obiettivo è garantire strade sicure e un decoro urbano all’altezza di Rapallo. Monitoreremo i cantieri quotidianamente per ridurre al minimo i disagi alla viabilità».

Il consigliere con incarico alle Strade, Gerolamo Giudice, aggiunge: «Questo piano di asfaltature nasce da un’attenta analisi delle criticità della rete stradale comunale e dalle segnalazioni dei cittadini. Gli interventi riguardano sia le principali arterie sia le strade di quartiere, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e qualità della viabilità. Continueremo a monitorare il territorio per programmare ulteriori interventi mirati».

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea e ai divieti di sosta che verranno posizionati nelle aree interessate con il dovuto preavviso.