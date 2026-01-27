Orsero spa, eader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica i risultati del rating Esg unsolicited di EthiFinance, relativi alla performance del 2024. Il gruppo indipendente di rating, ricerca e consulenza al servizio della finanza e dello sviluppo sostenibile europeo, dopo l’iniziale fase di assessment, ha assegnato a Orsero un punteggio di 80/100, in netto miglioramento rispetto ai 70/100 del 2023 e ai 68/100 del 2022, a conferma del percorso strutturato di crescita intrapreso della società verso i temi di sostenibilità.

Il Rating Esg emesso annualmente da EthiFinance si basa sull’analisi di circa 140 criteri, aggiornati periodicamente in base ai rischi Esg emergenti, e suddivisi in 4 aree: Ambiente, Forza lavoro propria, Stakeholder esterni e Governance. Il risultato ottenuto evidenzia una crescita complessiva di 12 punti nell’arco degli ultimi tre anni, sostenuta da un miglioramento in tutti e quattro i pilastri della valutazione, con progressi particolarmente significativi nelle aree Forza lavoro propria, Stakeholder esterni e Governance. Il punteggio di Orsero si colloca al di sopra della media delle 115 aziende del settore Retail (Food retail) analizzate da EthiFinance nell’aggiornamento ESG 2025.

«Il significativo miglioramento del rating Esg di EthiFinance negli ultimi tre anni – commenta Gaia Cacciabue, Sustainability Manager del gruppo Orsero – rappresenta una conferma concreta dell’impegno progressivo e misurabile del Gruppo Orsero sui temi della sostenibilità. Il nostro approccio integra la crescita del business con la responsabilità ambientale, sociale e di governance, fondandosi su azioni tangibili e su una comunicazione trasparente verso gli stakeholder».