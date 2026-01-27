Approvato l’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali”, siglato da Asl 5, Comune della Spezia in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (Ats) 18, Mondo Nuovo Caritas Odv e IsforCoop Istituto di Formazione Cooperativa – Ets in qualità di rappresentanti territoriali del partenariato regionale.

L’accordo regola le modalità organizzative e le competenze degli Enti coinvolti della nuova edizione del progetto “Maggiordomo di quartiere e custodi sociali” oltre che la procedura di segnalazione ad Asl 5 dei bisogni sanitari e sociali a rilevanza sanitaria che sono riscontrati dagli operatori territoriali (Maggiordomi di Quartiere).

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Il rinnovo del progetto del Maggiordomo di Quartiere conferma e rafforza un impegno concreto verso le persone e le comunità dei nostri quartieri. È un servizio che negli anni ha dimostrato tutta la sua utilità, diventando un punto di riferimento soprattutto per i cittadini più fragili, per gli anziani e per chi vive quotidianamente il quartiere come luogo di relazione e di identità. Continuiamo a investire nella prossimità, nell’ascolto e nella cura del territorio».

L’assessore ai Servizi Sociali Lorenzo Brogi dichiara: «Il Maggiordomo di Quartiere rappresenta uno strumento concreto e quotidiano di sostegno per i nostri concittadini, un punto di riferimento capace di offrire aiuto e ascolto. Grazie anche al protocollo attivo con Asl, questo servizio garantisce maggiore continuità e un’assistenza più efficace, rafforzando la rete di prossimità e permettendo di rispondere in modo tempestivo ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più fragili».

Nello specifico, il servizio di “Maggiordomo di Quartiere” e “Custode sociale” offre un supporto concreto e quotidiano ai cittadini che vivono situazioni di fragilità o solitudine. I Maggiordomi di Quartiere e i Custodi Sociali operano come veri e propri punti di riferimento, facilitando l’accesso ai servizi, offrendo ascolto e monitorando i bisogni socio-sanitari emergenti.

La rete si avvale di diversi “sportelli diffusi” sul territorio, situati in punti strategici come la rsa Coopselios, il centro Dialma Ruggiero e le sedi Caritas, per essere fisicamente vicini alle persone e ai loro luoghi di vita. Il Comune della Spezia partecipa in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (Ats) 18, attraverso i propri Servizi Sociali e gli Sportelli di Cittadinanza.