Oggi, al Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito Italiano a Montelibretti, la joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) ha consegnato alla Forza Armata quattro veicoli corazzati per la fanteria Lynx.

Questa prima consegna rappresenta l’avvio ufficiale del programma “A2CS” (Army Armoured Combat Systems) per cui, alla fine dello scorso anno, è stato firmato un primo contratto per l’acquisizione di 21 nuovi veicoli “A2CS Combat”.

La piattaforma Lynx è in grado di svolgere molteplici ruoli, tra cui veicolo da combattimento della fanteria, trasporto truppe, posto di comando mobile e ambulanza. I quattro veicoli consegnati oggi integrano la torretta Lance da 30 mm di Rheinmetall, che sarà successivamente sostituita dalla torretta Hitfist da 30 mm di Leonardo. Quest’ultima equipaggerà tutti gli altri veicoli blindati previsti da questo contratto. Il programma A2CS – Armo Armoured Combat System, originariamente denominato AICS – Armoured Infantry Combat System, insieme al nuovo programma Main Battle Tank rinnoverà la flotta di veicoli pesanti dell’Esercito Italiano, fornendo tecnologie all’avanguardia, caratterizzate da elevati livelli di digitalizzazione e connettività e in grado di operare nei più complessi contesti multidominio. Questa collaborazione costituisce inoltre un’opportunità di rinnovamento per le flotte corazzate dei partner internazionali.

Secondo Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, «L’alleanza internazionale tra Leonardo e Rheinmetall si conferma un punto di riferimento per il rafforzamento della difesa nazionale e per lo sviluppo di una base industriale europea solida, integrata e competitiva. Un impegno che riteniamo essenziale per garantire la sicurezza e l’autonomia strategica nazionale e dell’Europa».

«Con la consegna dei primi veicoli blindati alle forze armate italiane – dichiara Armin Papperger, amministratore delegato di Rheinmetall – stiamo aprendo un nuovo capitolo nella storia di successo della famiglia di veicoli Lynx. Come veicolo da combattimento di nuova generazione, il Lynx non solo stabilisce standard in termini di versatilità, protezione, efficacia, scalabilità e sicurezza futura, ma anche in termini di rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti».