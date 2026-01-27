Contship annuncia il proprio ingresso in Dcsa+, programma di partnership nato con l’obiettivo di accelerare l’adozione di standard digitali nel trasporto containerizzato e lanciato dalla Digital Container Shipping Association (Dcsa), l’associazione non profit che guida la trasformazione digitale del trasporto containerizzato attraverso standard aperti e collaborazione lungo l’intera filiera.

Dcsa+ estende l’approccio collaborativo dell’associazione, coinvolgendo non solo i carrier marittimi, ma anche altri stakeholder chiave come terminalisti, provider tecnologici, caricatori, spedizionieri e operatori di servizi di feederaggio.

Aderendo al progetto, Contship contribuirà allo sviluppo di standard digitali comuni, volti a ridurre la frammentazione nello scambio dei dati e a garantire servizi più affidabili per i clienti e partner. Il Gruppo si concentrerà sull’allineamento dei processi terminalistici agli standard riconosciuti a livello globale, con particolare attenzione all’arrivo delle navi, pianificazione degli ormeggi, stato dei container, ottimizzazione delle port call e alla visibilità end-to-end lungo l’intero viaggio del container. Questo migliorerà l’efficienza delle operazioni in terminal, l’accuratezza del planning e la collaborazione quotidiana con le compagnie di navigazione.

«Come operatore terminalistico con numerosi terminal container nel Mediterraneo e inland hub in Europa, siamo l’interfaccia tra compagnie di navigazione, fornitori di servizi logistici e cargo owner. L’adesione a Dcsa+ è un’importante tappa nel nostro percorso di digitalizzazione e sviluppo orientato all’efficienza operativa. La coerenza dei dati è un prerequisito fondamentale per garantire operazioni affidabili, e noi vogliamo contribuire alla definizione di standard che integrino in modo ottimale le attività dei terminal con quelle dei nostri clienti e partner. Partendo dalle informazioni che supportano gli scali portuali e la pianificazione, metteremo a disposizione la nostra esperienza per garantire standard pratici e che producano risultati misurabili su larga scala» ha dichiarato Renato Dessì, Chief Transformation & Technology Officer di Contship.

«Dcsa+ ha come obiettivo lo sviluppo di standard per l’intero ecosistema del trasporto containerizzato. Con l’ingresso di un operatore terminalistico come Contship nel processo, assicuriamo che anche queste realtà diventino attori-chiave, contribuendo con il loro punto di vista operativo e pratico, elevando la qualità degli standard e accelerandone l’adozione lungo l’intero viaggio del container» ha aggiunto Mariana Bock-Losada, Chief Growth Officer di Dcsa.

Entrando in Dcsa+ Contship rafforza il proprio ruolo strategico nel sistema logistico nazionale e in particolare nel Mediterraneo, favorendo la competitività e interoperabilità digitale delle catene di approvvigionamento globali.

Dcsa (Digital Container Shipping Association) è un’organizzazione neutrale e non profit fondata da dieci tra i principali carrier marittimi a livello globale.

In qualità di voce collettiva della trasformazione digitale del trasporto containerizzato, Dcsa ha l’obiettivo di allineare il settore logistico attorno a standard digitali aperti, capaci di migliorare l’interoperabilità, valorizzare i dati, elevare l’esperienza del cliente e promuovere la sostenibilità. Attraverso framework condivisi e la collaborazione tra gli attori della filiera, Dcsa mira a rendere la supply chain globale più trasparente, sicura e fluida.

Dcsa+ è il programma di partnership pensato per accelerare l’adozione degli standard digitali nel trasporto containerizzato. Amplia l’approccio collaborativo di Dcsa coinvolgendo, oltre ai carrier marittimi, anche provider tecnologici, caricatori, spedizionieri, feeder e terminal. Attraverso Dcsa+, i partner accedono a supporto strutturato per l’implementazione, a una visione anticipata sugli standard emergenti e all’opportunità concreta di contribuire allo sviluppo di soluzioni digitali scalabili, operative e allineate alle esigenze del settore. Il programma si fonda su tre pilastri: Connect, Accelerate, Contribute.