Il patrimonio culturale della Liguria è tornato protagonista sotto i riflettori internazionali grazie a Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico promosso da Wikimedia Italia che, dal 2012, detiene il titolo di Guinness dei Primati come la più grande competizione fotografica al mondo.

Per la città di Genova due scatti raffiguranti il Cimitero Monumentale di Staglieno si sono classificati tra le primissime posizioni, confermando il fascino artistico e storico di quello che è considerato uno dei musei a cielo aperto più importanti d’Europa.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato pomeriggio nella sala dei Chierici della Biblioteca Civica Berio alla presenza dell’assessore del Comune di Genova ai Servizi civici Emilio Robotti.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, gode del patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e dell’Associazione Italiana Biblioteche (Aib).