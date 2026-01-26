Autostrade per l’Italia ha annunciato l’avvio della procedura di gara per la realizzazione del lotto B del tunnel subportuale di Genova.

Venerdì 23 gennaio la società ha trasmesso, a valle dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione, all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il bando relativo alla procedura di gara dei lavori di realizzazione del “Tunnel Subportuale urbano di attraversamento della città di Genova. Lotto B”, progetto esecutivo approvato dal Concedente.

La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale acquisti di Autostrade per l’Italia.

«L’avvio della gara per il Lotto B del Tunnel Subportuale segna un passaggio decisivo per un’opera strategica -ha commentato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. È un intervento fondamentale per migliorare la mobilità urbana, rafforzare il collegamento con il porto e sostenere lo sviluppo di Genova. Continueremo a seguire ogni fase con la massima attenzione per garantire tempi certi nella realizzazione dell’opera».