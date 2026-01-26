Rt&L spa, a capo dell’omonimo gruppo, attiva nei servizi logistici globali, comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dall’emissione di 277.000 nuove azioni ordinarie della società, a seguito dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale da parte del global coordinator integrae Sim spa, avvenuto il 30 dicembre 2025.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di Rt&L (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle Imprese di Genova:
A seguito dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:
La composizione dell’azionariato è disponibile nella sezione Investor Relation / Info per gli Azionisti del sito web www.rtlproject.com. La società provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.