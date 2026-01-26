Giovedì 29 gennaio approderà in consiglio comunale la prima variazione al Bilancio di Previsione 2026 del Comune di Recco. «La delibera − spiega il sindaco Carlo Gandolfo − permetterà di mettere a disposizione un’importante quota dell’avanzo di amministrazione per circa 868 mila euro, di cui 32.400 circa di avanzo accantonato e 835.600 circa di avanzo vincolato».

Di queste 100 mila circa sono risorse destinate ai servizi sociali.

I restanti 750 mila andranno a finanziare la realizzazione dei ponti allo svincolo dell’autostrada.

Il progetto, pronto per andare in gara d’appalto, è stato aggiornato nella documentazione secondo le nuove disposizioni normative con la redazione del “Bim” (la trasposizione tridimensionale dei disegni) e la definitiva revisione dei prezzi sulla base del prezziario regionale.

Quest’ultima attività ha fatto registrare un aumento del costo a base d’asta di 750 mila euro. Da qui l’aggiornamento del quadro economico e l’attività finanziaria descritta nella variazione di bilancio con l’utilizzo di risorse appositamente accantonate e vincolate all’interno del bilancio stesso.

Il costo complessivo dell’opera si attesta a 4.450.000 di euro, dei quali 2.115.000 euro ricevuti dalla Regione Liguria e 1.400.000 quale contributo di liberalità di un soggetto privato comprensivo anche dello scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti per la realizzazione di una media struttura di vendita.

L’assessore alle attività produttive Giuseppe Rotunno e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli in una nota congiunta sottolineano: “Grazie a questa attività, per la quale ringraziamo gli uffici comunali competenti e in particolare la ragioneria e i Lavori pubblici, saremo in grado di bandire la gara già nel corso del mese di febbraio e rispettare così i tempi di affidamento richiesto da Regione Liguria per il mantenimento del finanziamento concessoci, fissati per la fine del mese di giugno”.