Taglio del nastro a Cogoleto per il rinnovato impianto sportivo “Gerolamo Casarino”, riqualificato grazie al Fondo Strategico Regionale.

«L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 670 mila euro, di cui 469 mila finanziati da Regione Liguria – spiega la vicepresidente regionale con delega allo Sport Simona Ferro – questo è il secondo impianto riqualificato e inaugurato nel 2026, dopo quello di Cicagna. Nei primi mesi dell’anno stiamo raccogliendo i risultati dell’investimento record da 11 milioni di euro destinato all’impiantistica sportiva, che ha caratterizzato il 2025 in cui la Liguria è stata riconosciuta “Miglior regione europea dello sport” da ACES. I campi rinnovati rappresentano un’eredità concreta delle nostre politiche: strutture moderne e sicure messe a disposizione dei giovani, frutto di una visione lungimirante che guarda non al costo iniziale, ma ai benefici duraturi degli investimenti nello sport».

Nel dettaglio, i lavori hanno previsto la completa sostituzione del manto in erba artificiale del campo da calcio a 11, non più conforme ai requisiti prestazionali e di sicurezza stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti. L’intervento ha incluso il mantenimento, la sistemazione e l’integrazione del sottofondo. Contestualmente, sono stati installati un nuovo impianto di irrigazione, porte regolamentari e tutte le attrezzature previste per l’omologazione dell’impianto.

Per garantire migliori prestazioni tecniche, maggiore sicurezza per gli atleti e un utilizzo intensivo del campo durante tutto l’anno, è stato effettuato il rifacimento del manto in erba sintetica, di ultima generazione e certificato secondo il regolamento “Standard” della Lega Nazionale Dilettanti. Grazie alle nuove dimensioni dell’area di gioco (101 x 57,60 metri), l’impianto è idoneo a opsitare competizioni fino alla categoria Eccellenza.

Erano presenti all’inaugurazione anche il presidente della Figc – Lnd Liguria Giulio Ivaldi e il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone.