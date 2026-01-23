La Camera di Commercio di Genova svolge un ruolo centrale nella tutela della proprietà intellettuale e industriale delle imprese del territorio attraverso l’Ufficio Marchi e Brevetti: uno sportello specializzato che affianca imprenditori, professionisti e inventori nel percorso di protezione delle loro creazioni, idee e segni distintivi.

Situato in via Garibaldi 4 a Genova, l’Ufficio riceve il pubblico su appuntamento dal lunedì al venerdì, con orario mattutino dalle 09:00 alle 12:00. Ecco le principali funzioni dell’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Genova.

Protezione di marchi, brevetti, disegni e modelli

Il cuore dell’attività dell’ufficio è l’assistenza ai soggetti che intendono tutelare legalmente i propri segni distintivi e le proprie innovazioni tecniche:

Marchi di impresa : simboli, nomi, loghi e altri segni utilizzati per distinguere prodotti o servizi di un’impresa sul mercato.

: simboli, nomi, loghi e altri segni utilizzati per distinguere prodotti o servizi di un’impresa sul mercato. Brevetti per invenzione industriale : tutela di nuove soluzioni tecniche applicabili all’industria.

: tutela di nuove soluzioni tecniche applicabili all’industria. Modelli di utilità : innovazioni che migliorano l’efficacia o l’uso di oggetti esistenti.

: innovazioni che migliorano l’efficacia o l’uso di oggetti esistenti. Disegni e modelli: protezione dell’aspetto estetico di prodotti industriali.

Queste richieste possono riguardare sia depositi nazionali che estensioni a livello europeo e internazionale per i marchi, rendendo possibile la protezione anche oltre i confini nazionali.

Depositi, modifiche e rinnovi

L’ufficio gestisce tutte le principali fasi delle pratiche di proprietà industriale:

Deposito delle domande : inoltro formale delle richieste di registrazione per marchi, brevetti, disegni e modelli.

: inoltro formale delle richieste di registrazione per marchi, brevetti, disegni e modelli. Modifiche successive : variazioni ai dati delle domande già presentate (ad esempio cambio di titolare o domicilio elettivo).

: variazioni ai dati delle domande già presentate (ad esempio cambio di titolare o domicilio elettivo). Rinnovo dei marchi: procedura di prolungamento della protezione per ulteriori periodi.

È importante sottolineare che l’ufficio camerale non decide direttamente sulla concessione dei titoli: dopo un primo esame formale, le pratiche vengono trasmesse all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, competente per l’istruttoria e il rilascio del titolo.

Informazione e servizi aggiuntivi

Oltre alla gestione delle pratiche, l’Ufficio Marchi e Brevetti svolge anche funzioni di informazione e orientamento:

Banche dati e consultazioni : strumenti per verificare lo stato di anteriorità dei marchi o brevetti esistenti.

: strumenti per verificare lo stato di anteriorità dei marchi o brevetti esistenti. Patent Information Point (PIP) : punto di informazione brevettuale per approfondire questioni legate alla proprietà industriale.

: punto di informazione brevettuale per approfondire questioni legate alla proprietà industriale. Eventi e iniziative: promozione della cultura dell’innovazione e della tutela della proprietà intellettuale attraverso momenti di formazione e networking.

Opzioni digitali di deposito

Sul sito istituzionale è prevista anche la possibilità di depositare domande online tramite i servizi telematici dell’UIBM, favorendo una gestione più rapida e flessibile delle pratiche, sebbene l’assistenza tecnica e operativa in questo caso sia fornita direttamente dall’ufficio centrale UIBM.

Costi del servizio

Costi relativi ai marchi — Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Genova

Questi costi si riferiscono alle somme dovute all’atto di deposito cartaceo attraverso l’Ufficio Marchi e Brevetti di Genova (diritti di segreteria) e alle relative tasse di concessione governativa che vengono versate tramite modello F24 all’UIBM:

Diritti di segreteria (per tutte le domande cartacee depositate tramite l’Ufficio della Camera di Commercio di Genova):

€ 40,00 — rilascio di copia semplice della domanda di marchio nazionale.

— rilascio di di marchio nazionale. € 43,00 + marche da bollo — rilascio di copia autentica della domanda (richiesta dal titolare).

— rilascio di della domanda (richiesta dal titolare). Per domande di modifiche successive (trascrizioni o annotazioni): € 10,00 (copia semplice) o € 13,00 (copia autentica) + bolli da € 16,00.

Tasse di concessione governativa (versate tramite F24 all’UIBM dopo il deposito):

€ 101,00 — tassa di concessione governativa per una classe di prodotti/servizi nella domanda di marchio.

— tassa di concessione governativa per nella domanda di marchio. € 34,00 — per ogni classe aggiuntiva oltre alla prima.

Costi relativi ai brevetti — UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Per i brevetti nazionali, le tariffe ufficiali dell’UIBM sono chiare e dipendono dalla modalità di presentazione e dalla dimensione della documentazione. Questi costi sono indicati sul sito dell’UIBM (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), l’autorità competente per la registrazione:

Diritti di deposito (UIBM) per brevetti per invenzione industriale (cartaceo):

€ 120,00 — fino a 10 pagine

— fino a 10 pagine € 160,00 — da 11 a 20 pagine

— da 11 a 20 pagine € 400,00 — da 21 a 50 pagine

— da 21 a 50 pagine € 600,00 — oltre 50 pagine

— oltre 50 pagine € 45,00 — per ogni rivendicazione oltre la decima

— per € 200,00 — se manca la traduzione in inglese delle rivendicazioni.

Diritti di segreteria per brevetti (Camera di Commercio di Genova):

Anche per i brevetti, se depositati in forma cartacea tramite la Camera di Commercio, si applicano diritti di segreteria camerali (ad esempio € 40 o € 43 per copia) analogamente ai marchi.

L’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Genova rappresenta dunque un punto di riferimento per le imprese liguri che vogliono tutelare legalmente il proprio valore immateriale, offrendo supporto nelle fasi più importanti della protezione della proprietà industriale.