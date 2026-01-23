Saranno 24 le imprese del turismo che il prossimo 29 gennaio andranno all’Istituto Alberghiero “G.Casini” della Spezia e saranno a disposizione degli studenti per fare loro colloqui di lavoro. L’evento è stato presentato questa mattina nella sala Barilli di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia.

In un momento in cui le aziende faticano a trovare risorse è più che mai importante costruire ponti con le scuole e creare le premesse per un dialogo costruttivo.

All’evento parteciperanno anche le agenzie del lavoro: Attal group, Ranstand e Focus. Sarà presente anche il Centro per l’Impiego che effettuerà due laboratori tematici, nei quali illustrerà ai ragazzi come redigere un curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro. Metterà, inoltre, a disposizione due orientatori esperti per aiutare gli studenti ad affrontare la ricerca attiva del lavoro e le opportunità occupazionali del mercato del lavoro di riferimento.

«La seconda edizione di questa iniziativa conferma la volontà di Confcommercio La Spezia di investire in modo strutturato nel dialogo tra sistema scolastico e mondo produttivo – dichiara il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, Sergio Camaiora – le imprese del turismo e dei servizi vivono oggi una forte difficoltà nel reperire personale qualificato e motivato: per questo riteniamo fondamentale avvicinare i giovani al lavoro già durante il percorso formativo, offrendo loro occasioni concrete di orientamento e di confronto diretto con gli imprenditori. Mettere in contatto studenti e aziende significa creare opportunità reali, ma anche trasmettere una corretta cultura del lavoro, fondata su competenze, professionalità e responsabilità. Il nostro obiettivo è costruire un ponte stabile tra scuola e impresa, affinché i ragazzi possano guardare al futuro con maggiore consapevolezza e il territorio possa contare su nuove energie capaci di sostenere lo sviluppo economico e turistico della Spezia».

L’iniziativa, dal titolo “La scuola incontro il lavoro“, è alla seconda edizione e l’intenzione di tutti gli attori é di proseguire in quest’esperienza che vuol essere un punto di incontro tra gli imprenditori e i giovani che un domani dovranno diventare i nuovi protagonisti delle imprese e della società. Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia è promotrice dell’iniziativa.

«Vorremmo proseguire questo cammino per far conoscere ai ragazzi il mondo del lavoro che è fatto di diritti ma anche di doveri e responsabilità – dichiara la responsabile dell’ufficio paghe di Confcommercio La Spezia Giorgia Caporilli – è importante contribuire a far acquisire ai giovani la consapevolezza che è attraverso il lavoro che la società e il benessere crescono che si può costruire un sistema previdenziale ed assistenziale che garantisca e assicuri sostegni a chi è malato, disoccupato, infortunato, in maternità/paternità. Importante, altresì, è contribuire a far acquisire la consapevolezza che è attraverso l’accoglienza, la preparazione del buon cibo, la gentilezza, il lavoro fatto bene che si realizzano le premesse per far crescere il turismo e l’economia nel nostro territorio ma, soprattutto, si possono generare valori positivi. E’ con queste premesse che con fiducia ci presentiamo ai ragazzi per cercare di portar loro un po’ di entusiasmo e di fiducia nel futuro. Ringraziamo dunque in primis l’Istituto Alberghiero, il dirigente scolastico Silvia Arrighi, il personale docente e tutti gli studenti, il Centro per l’Impiego, le Agenzie per il lavoro, Attal group, Focus, Ranstand e le imprese che si sono date disponibili dedicando tempo ed energie ai ragazzi».

«L’Istituto alberghiero è lieto di poter ospitare la seconda edizione dell’iniziativa, un momento formativo a 360° per i nostri studenti che si potranno affacciare al mondo del lavoro e confrontare con gli imprenditori del territorio in un colloquio formale – commenta la docente dell’Istituto Alberghiero “G.Casini” Marta Scattina – in un momento in cui l’orientamento al lavoro e alla formazione risulta di cruciale importanza per le scuole, siamo certi con questa iniziativa di offrire ai nostri studenti un’ottima opportunità di crescita».

Giacomo Battistelli, segretario della Uiltucs in rappresentanza di tutte le sigle sindacali e dell’Ente Bilatarele, che patrocina anche questa seconda edizione: «Uno degli obiettivi principali degli Enti Bilaterali è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, un tema oggi particolarmente sensibile – dichiara Giacomo Battistelli, presidente Ente Bilaterale Terziario La Spezia – le aziende del territorio, soprattutto nel settore turistico, faticano a reperire personale, in particolare nei periodi di picco stagionale, e iniziative come questa rappresentano uno strumento concreto per ridurre tale divario. Il nostro ruolo è anche quello di far conoscere ai ragazzi il mondo del lavoro nella sua complessità, trasmettendo l’idea che il lavoro non si traduce esclusivamente in uno stipendio, ma comprende anche tutele, welfare, diritti e opportunità di crescita professionale e personale. Il settore del turismo sconta storicamente un problema legato al reddito, ma nell’ultimo anno sono stati compiuti passi avanti importanti: il rinnovo del contratto nazionale del turismo ha introdotto aumenti salariali significativi, migliorando le condizioni complessive dei lavoratori. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di patrocinare questa iniziativa e faremo tutto il possibile affinché abbia un impatto concreto e positivo sulla vita e sul futuro professionale dei ragazzi, contribuendo a costruire un rapporto più solido e consapevole tra giovani e mondo del lavoro».

«Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi concretamente con le realtà del territorio e di affacciarsi per la prima volta al contesto professionale – ha dichiarato Enrico Ghironi, vice presidente di Federalberghi La Spezia – dopo anni di formazione scolastica, i ragazzi possono conoscere da vicino le opportunità del settore turistico, dagli alberghi alla ristorazione e agli stabilimenti balneari, comprendendo le dinamiche di un comparto centrale per l’economia locale. Molti proseguiranno il proprio percorso nel turismo, altri intraprenderanno strade diverse, ma in ogni caso si tratta di un’esperienza significativa per la loro crescita personale e professionale. Accogliere i giovani nel mondo del lavoro significa valorizzare le competenze e mettere al centro le persone. In un momento storico in cui c’è bisogno di accoglienza, serenità e dialogo, la scuola resta un punto di riferimento fondamentale e progetti come questo contribuiscono in modo concreto all’orientamento e alla costruzione del futuro dei ragazzi».

Le imprese che parteciperanno ai colloqui sono: Augio srl, Eco del Mare srl, Fortu srl uni personale, Lapo s srl, Sporting Beach, Frontemare srl, Bagno Roma, Il brigantino di contardi Andrrina &c snc, Doria Hotels srl, Bonjour Cafe, Enoteca da mare, Turistar, Kasper srls, A pié de ma” di Boselli Barbara, Azzurra spaghetteria sas, HG srl, Pizzeria da Mam’Angela di Di Gangi Gabriele, Gelocrem, Aguiari Giacomo, Ristorante Miky, Antica osteria Carlinet, Ristorante il Moretto, Tosca Bistrot, Osteria Tumelin.