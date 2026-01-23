Nel 2025 il premio medio rc auto in Liguria si è attestato sui 465,14 euro, per una variazione su base annua del +0,9%, dato al di sotto della media italiana (469,86 euro, +2,7%). Pur restando su livelli ancora elevati, nell’ultimo anno si è registrato un netto rallentamento dei prezzi rispetto ai due anni precedenti. Guardando ai singoli mesi, nel corso dell’anno quello dove si sono registrati i prezzi inferiori è stato gennaio (434,78 euro in media), mentre settembre è stato il più caro, quando i prezzi hanno toccato una media di 499,98 euro. A dirlo è l’analisi di Segugio.it.

La fascia d’età che paga meno in Liguria sono gli over 60, con l’rca media che nel 2025 si è attestata sui 390,78 euro, anche se i consumatori appartenenti a questa fascia d’età sono quelli che hanno subito il rincaro maggiore rispetto al 2024, pari al +1,9%. Il premio medio è invece calato del -4,9% per coloro che devono affrontare la spesa maggiore, ovvero gli under 25, con il prezzo che nel 2025 ha toccato i 1097,46 euro. I proprietari di veicoli appartenenti a questa fascia sono tuttavia aumentati leggermente rispetto al 2024 (+0,9%), pesando tuttavia per appena il 3,8% del totale nella regione. Oltre un terzo (33,9% del mix) ha invece un’età compresa tra i 45 e i 59 anni nel 2025, dato in leggera flessione (-3,5%) rispetto al 2024, mentre sono aumentati del +2,2% anno su anno gli over 60, che rappresentano il 27,1% del totale dei proprietari di veicoli in Liguria.

Genova la provincia più cara, Savona la più economica

A livello provinciale, il prezzo più alto nel 2025 per quanto riguarda l’rc auto in Liguria si è registrato a Genova, dove la media si è attestata sui 497,93 euro, in aumento rispetto all’anno precedente del +1,4%. La provincia meno cara nel 2025 è stata invece quella di Savona, con un prezzo medio pari a 382,30 euro per un rincaro del +2,9% rispetto al 2024, il dato più alto della regione. Prezzi medi in calo, invece, nelle province di Imperia (-0,8%) e La Spezia (-1,2%), dove l’rca nel 2025 si è attestata rispettivamente sui 402,02 euro e sui 467,65 euro.