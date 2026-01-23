Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,615 (-1,57%), apertura a 11,79 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,80 (-1,27%), apertura a 4,80 euro
Circle: 8,56 (+3,38%), apertura a 8,42 euro
EdgeLab: 5,86 (-2,33%), apertura a 5,86%
EdiliziAcrobatica: 4,56 (-1,30%), apertura a 4,59 euro
Erg: 22,64 (-0,26%), apertura a 22,78 euro
Fincantieri: 17,05 (+1,31%), apertura a 16,80 euro
Gismondi 1754: 1,33 (+0,00%), apertura a 1,34 euro
Iren: 2,652 (-0,67%), apertura a 2,664 euro
Leonardo: 58,06 (+2,11%), apertura a 56,50 euro
Maps: 2,98 (-1,65%), apertura a 3,01 euro
Orsero: 19,12 (-0,21%), apertura a 19,40 euro
Racing Force: 4,95 (-0,20%), apertura a 4,94 euro
Redelfi: 12,84 (-0,31%), apertura a 12,86 euro
Rt&L: 5,00 (+4,68%), apertura a 5,20 euro
Sanlorenzo: 33,30 (+1,68%), apertura a 32,85 euro