Più di 50 persone hanno partecipato al Talent Garden di Genova all’evento di lancio di Protocollo Zero e Forecasto della startup genovese KairosAI.

L’evento è stato organizzato da KairosAI per dimostrare come il giusto metodo coadiuvato da un software adattivo permette alle piccole e medie imprese di “trovare” liquidità mese su mese e migliorare la gestione del flusso di cassa in modo facile e veloce.

Carlo Cassinari e Andrea Albinati, due dei fondatori della startup genovese KairosAI, hanno presentato in anteprima il software (Forecasto) e il metodo (Protocollo Zero) che ne sta alla base.

Non una teoria da consulenti, ma una vera tecnica di gestione nata in azienda, da chi ha vissuto gli stessi problemi di cassa che affrontano gli imprenditori ogni giorno.

«Per molti anni mi sono chiesto quali fossero le cause dei problemi di liquidità che le pmi hanno − spiega Cassinari − dall’esperienza diretta di gestione delle “mie” aziende e di quelle clienti, la risposta è stata controintuitiva. La cause principali non sono i clienti che pagano in ritardo, le banche o altre cause esterne. Il commerciale, la produzione, l’amministrazione, la direzione non si parlano. Per migliorare la liquidità aziendale come prima cosa bisogna avere un metodo e un supporto che sistematicamente fa comunicare in maniera strutturata queste figure aziendali. Questo è il primo passo per prendere decisioni operative e strategiche migliori».

Su questi temi Cassinari si è confrontato con gli altri fondatori di KairosAI, Andrea Albinati e Stefano Rossi, tutti professionisti cresciuti in contesti aziendali dove hanno sperimentato i problemi reali che si presentano quotidianamente.

«Da questo − aggiunge − la decisione di creare prodotti come Forecasto per migliorare la gestione aziendale rispettando il lavoro delle persone e utilizzando la tecnologia per semplificare e non stravolgere le loro abitudini. Le aziende che adottano questa visione, con solo 40 minuti a settimana, riescono a “trovare” 30 giorni di liquidità di cassa in più senza stravolgere le abitudini di lavoro. Come? Grazie ad un semplice metodo basato sulla comunicazione aziendale per gestire priorità e imprevisti e un uso personalizzato e adattivo del software che automatizza registrazioni, rendicontazioni e reporting di cassa aiutando nella previsione, forecast appunto, dell’andamento della liquidità».

A condividere la propria esperienza, anche Leonardo Parodi, ceo di Parodi&Parodi, una delle aziende che ha già adottato Forecasto: «Come imprenditore sono sempre alla ricerca di soluzioni innovative e funzionali per la mia azienda. Forecasto non solo ci ha permesso in pochissimo tempo di avere più visibilità sulla cassa, ma anche di migliorare l’organizzazione e la comunicazione interna. E non siamo mai stati lasciati soli: l’accompagnamento puntuale e professionale del team di supporto è davvero un plus importante. Essendo una start up in crescita, fondamentale è anche il ruolo degli investitori».

Stefano Benvenuto ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a investire in KairosAI: «Conosco Carlo Cassinari da molti anni, apprezzo la sua competenza e la sua esperienza, ma su questo progetto ho visto anche un grande entusiasmo. Poi ho conosciuto il resto del team, professionisti preparatissimi, le persone giuste nel ruolo giusto. E infine, naturalmente, il progetto: il mio lavoro all’interno di una grande azienda mi porta a confrontarmi di continuo con le pmi, nostri fornitori. E ho avuto modo di vedere negli anni quanto sia diffuso il problema della liquidità e della gestione della cassa, e come questo impedisca alle aziende di crescere e di svilupparsi. Credo davvero che Protocollo Zero e Forecasto possano dare un grandissimo aiuto a tante realtà imprenditoriali».

Già in programma due webinar gratuiti dal vivo, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, sempre alle 17. Per ricevere il link di accesso è sufficiente iscriversi all’evento dal sito https://forecasto.it